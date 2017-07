Трамп пятится назад

Почему президент США поставил под сомнение договоренности с Владимиром Путиным

Давление на Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Путиным усилили и конгресс, и СМИ. Это ожидаемая реакция и она может поставить под угрозу все достигнутые в Гамбурге договоренности, считают эксперты

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

​Группа без будущего

О том, что президенты США и России «договорились о некоторых вполне конкретных вещах», 7 июля после их встречи говорил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди них он назвал перемирие на юго-западе Сирии, назначение американского спецпредставителя по Украине и договоренность о сотрудничестве двух стран в области кибербезопасности. «В этих целях будет создана совместная двусторонняя рабочая группа», — уточнил Лавров. Об этом же говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Через три дня американский лидер лично опроверг последнюю договоренность. «Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может», — написал президент США у себе в Twitter 10 июля.

Время покажет, будет ли создана рабочая группа по кибербезопасности между Россией и США, президенты друг другу ничего не обещали по этому вопросу — была лишь констатирована готовность совместной работы в этом направлении, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп поставил под сомнение возможность создания рабочей группы по кибербезопасности, чтобы ответить скептикам внутри страны, уверен программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов. «Трамп стремится создать образ человека, владеющего инициативой, действующего в американских интересах и не скованного внешними договоренностями», — говорит эксперт. То, что Трамп усомнился в возможности реализации договоренностей с Путиным, не означает, что он собирается прекратить нормализацию отношений с Москвой, полагает Сушенцов.

При этом договоренность президентов по кибербезопасности раскритиковали в США как республиканцы, так и демократы. Член комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф назвал сотрудничество с Россией по этому вопросу «опасным». Создание совместной с Россией группы по кибербезопасности — «не самая глупая из всех идей [Трампа], но близкая к этому», заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в эфире телекомпании NBC. Хотя были и другие мнения. Сенатор-республиканец Марко Рубио написал в своем микроблоге Twitter, что «реальность и прагматизм требуют, чтобы мы взаимодействовали с Владимиром Путиным».

Перемирие с нарушениями

Тем не менее, по мнению Дональда Трампа, реализована может быть другая договоренность — о перемирии на юго-востоке Сирии, также согласованном на встрече президентов. Сейчас оно соблюдается, но с нарушениями. Об этом в понедельник сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Перемирие вступило в силу в воскресенье, 9 июля, однако уже были зафиксированы нарушения, в частности — неоднократные минометные и артиллерийские обстрелы позиций оппозиционной «Свободной сирийской армии», сообщает сирийская правозащитная организация «Центр документирования нарушений».

Российские и американские специалисты должны были выработать механизмы кризисного реагирования на нарушения перемирия и, возможно, они смогут своевременно сделать это, чтобы сохранить договоренности, полагает эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. Противники Трампа могут воспользоваться нарушением перемирия на юго-востоке, чтобы нивелировать скромные достижения Москвы и Вашингтона на сирийском направлении, в том числе чтобы усилить давление на Трампа, говорит Сучков. Договоренности по Сирии — небольшое достижение, и вряд ли они будут соблюдаться, полагает старший советник Атлантического совета США​ Харлан Уллман.

В феврале и сентябре 2016 года Россия и США уже согласовывали режим перемирия в Сирии, однако обе попытки реализовать его потерпели неудачу.

Адвокат со связями

Газета The New York Times 9 июля опубликовала статью, в которой рассказала о новых фактах общения представителей Трампа с россиянами. В статье утверждалось, что в июне 2016 года сын президента Дональд Трамп-младший и два советника Трампа Джаред Кушнер и Пол Манафорт встретились с российским юристом Натальей Весельницкой. Сын американского президента подтвердил The New York Times, что встреча в нью-йоркском небоскребе Trump Tower действительно состоялась. Это была короткая ознакомительная встреча, на которой обсуждалась «преимущественно программа усыновления российских детей, которая существовала и была популярна среди американских семей, однако была закрыта правительством России», рассказал Трамп-младший. По его словам, он пошел на встречу по просьбе знакомого; при этом ему заранее не назвали имя человека, с которым он должен был беседовать.

Дональд Трамп-младший (Фото: Kathy Willens / AP)

Однако три источника The New York Times в Белом доме сообщили, что Трамп-младший решил пообщаться с Весельницкой, так как ему обещали раскрыть компромат на кандидата в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон. Организатором встречи, по данным The New York Times, стал Роб Голдстоун, музыкальный критик и приятель Трампа-младшего.

Как написала The New York Times, встреча российского юриста и людей из окружения Трампа стала первым свидетельством того, что в его штабе хотели получить помощь в кампании от россиян. О встрече с Весельницкой стало известно после того, как зять президента США и его старший советник Джаред Кушнер направил в профильные инстанции запрос о предоставлении ему доступа к секретной информации, в котором раскрыл имена иностранцев, с которыми встречался в последнее время.

Весельницкая заявила The New York Times, что она не обсуждала с Трампом-младшим президентскую кампанию. Она также отрицает, что якобы «действовала от лица российского правительства». По ее словам, она «никогда» не обсуждала эту встречу с представителями российских властей. «Мы не знаем, кто это, и, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщения об этой встрече.

Представители администрации Трампа неоднократно отвергали предположения о возможных связях Трампа с Россией, обвиняя СМИ и противников в информационно-политической травле. Президент США в мае называл обвинения в свой адрес «великой охотой на ведьм». Тогда же агентство Reuters сообщало, что бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и другие представители ближайшего окружения Трампа во время предвыборной кампании в 2016 году 18 раз контактировали по телефону или по электронной почте с российскими чиновниками и лицами, связанными с Кремлем. Опрошенные Reuters участники других предвыборных кампаний в США отмечали, что контакты штабов кандидатов с иностранными представителями не редкость, но в данном случае удивляет масштаб взаимодействия.

Кампания против Трампа, в том числе через СМИ, будет продолжена, в зависимости от того, как будет продвигаться расследование о возможном российском вмешательстве в выборы, уверен Харлан Уллман. Встречу Трампа и Путина восприняли в США как политическую победу российской стороны, которая «категорически отвергала свое вмешательство в [американские] выборы», что не соответствует действительности, согласно данным американской разведки, именно поэтому результаты переговоров не вызвали энтузиазма, объясняет свою точку зрения Уллман.