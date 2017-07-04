Окно для отношений

Как готовится встреча лидеров крупнейших экономик мира

Россия и США продолжают готовить встречу президентов на саммите G20. Она важна для всего мира, говорят представители Москвы. Однако ожидать прорывов не приходится, указывают эксперты

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Президент России Владимир Путин 7–8 июля примет участие в работе саммита «Двадцатки». Встреча лидеров крупнейших экономик мира пройдет в Гамбурге, так как сейчас в этом неформальном клубе председательствует Германия. На саммит съедутся лидеры 18 из 20 стран: о невозможности приехать из-за внутриполитического кризиса сообщил президент Бразилии Мишел Темер, также от поездки отказался король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд​.

Российский интерес

Президент России примет участие в четырех рабочих заседаниях саммита и проведет около десятка встреч с иностранными лидерами. Центральным событием визита Владимира Путина в Гамбург должна стать его встреча с президентом США Дональдом Трампом. О намерении президента США впервые после инаугурации 20 января встретиться с Путиным 29 июня сообщил помощник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер. С тех пор российские официальные лица подтверждают готовность к встрече, но указывают, что ее время и формат до сих пор не согласованы.

​«Что касается США, то условлено, что президенты встретятся, но графики достаточно плотные», — сказал журналистам на брифинге 3 июля помощник президента Юрий Ушаков. «Мы будем совместно с американскими партнерами искать интервалы и окна для проведения этой важнейшей встречи. Она действительно важна, ее все ждут», — сказал Ушаков. «Окошко будет найдено», — выразил уверенность Ушаков. Разговор президентов важен не только для отношений двух стран, которые «практически на нуле», но и для обеспечения международной стабильности и безопасности, полагает помощник президента.

Трамп на встрече с Путиным намерен сосредоточиться на двух темах: событиях в Сирии и Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации президента США. Ушаков назвал выбор этих тем «логичным». ​Российская сторона, по словам Ушакова, также считает важным обсудить проблему терроризма, региональные вопросы, темы разоружения.

Дональд Трамп и Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Нерешенными остаются многие двусторонние проблемы, в том числе вопрос о доступе России к двум дипломатическим дачам в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ к ним был закрыт по распоряжению предыдущего президента США Барака Обамы в конце прошлого года, когда Россию заподозрили в организации хакерских атак и вмешательстве в американские президентские выборы. Из США также были высланы 35 российских дипломатов.

Москва симметричные ответные меры не приняла, но постоянно напоминает о том, что будет вынуждена это сделать, если доступ к резиденциям не будет возвращен. Российские власти, ожидающие от Вашингтона решения, уже теряют терпение, предупредил 3 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если брать практические вопросы, то надо, как мне представляется, освободить российскую сторону от необходимости принимать конкретные меры на предновогодние акции предыдущей администрации по отъему у нас дипломатической собственности», — сказал Ушаков. Помощник президента указал на то, что в Москве понимают, что для Дональда Трампа с учетом внутриполитической ситуации может быть сложно принять решение о возврате, но и российской стороне «тоже сложно».

Завтрак с Макроном и Меркель На 8 июля запланирован завтрак с участием президента России, президента Франции и канцлера Германии. Акцент в разговоре будет сделан на Украину, сказал Ушаков. Три страны входят в «нормандский формат» по урегулированию украинского кризиса. Представитель Украины, также входящей в «нормандскую четверку», принимать участие в завтраке не будет, так как Украина не входит в «Двадцатку», а президент Петр Порошенко не приглашен на саммит в качестве гостя. Путин также проведет встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. «Это все будут полномасштабные встречи с участием делегаций», — рассказал журналистам на брифинге 3 июля Ушаков. Запланированы и краткие встречи: с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, президентом ЮАР Джейкобом Зумой и премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом.



​Эксперты, опрошенные РБК во время прошедших в Москве 29–30 июня «Примаковских чтений», солидарны в том, что от встречи не следует ожидать больших прорывов, однако сам факт ее проведения имеет важное значение. Она может перезапустить диалог между двумя державами, сказал РБК немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, председатель ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Он призвал иметь «очень скромные ожидания по этой встрече». На фоне напряженного политического климата в Вашингтоне Трамп не будет заинтересован в том, чтобы его воспринимали как политика, который «стремится угодить Владимиру Путину», а это может воспрепятствовать установлению близких отношений между двумя лидерами, обращает внимание Ишингер.

Сергей Лавров и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Наивно полагать, что встреча приведет к прорывам, согласен глава венского бюро Фонда имени Фридриха Эберта по сотрудничеству и миру в Европе Рейнхард Крумм. Самый лучший результат, на который можно рассчитывать, — это назначение новой полноценной двусторонней встречи, поскольку налаживание отношений — поступательный процесс, и «всего сразу не будет», добавляет Крумм.

Глобальные разногласия

Саммит «Двадцатки» впервые начнется с неформального заседания: в нем примут участие только лидеры стран G20 (без приглашенных глав других государств и международных организаций), а обсудят они, по замыслу организаторов, глобальные вызовы и угрозы, прежде всего борьбу с терроризмом и ситуацию на Ближн​​ем Востоке. Следующие четыре заседания будут посвящены обсуждению текущей макроэкономической ситуации в мире, климату и энергетике, ситуации в Африке, в том числе со здравоохранением и миграцией, а также развитию цифровой экономики.

«Группа двадцати» «Двадцатку» формируют страны и союзы с крупнейшими в мире экономиками: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Европейский союз. На регулярной основе саммиты лидеров проводятся с 2008 года.

В саммитах обычно участвуют руководство Европейского союза, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации, Всемирного банка и ООН.

Выполнение Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году, и в целом тема климата для немецкого председательства — приоритет, сказала на брифинге 3 июля российская шерпа в G20 Светлана Лукаш. Возможность исполнения Парижского соглашения усложнило июньское решение президента Трампа о выходе США из него.

На встрече «Двадцатки» разность подходов может затруднить принятие общего итогового заявления, признала 29 июня Меркель. Канцлер она отметила необходимость сохранения соглашения и его исполнения. «Мы не можем и не будем ждать, пока последний человек на Земле удостоверится в научных доказательствах климатических изменений», — цитирует Reuters ее слова. Президент Франции Эмманюэль Макрон на проведенных Меркель консультациях с лидерами ЕС перед встречей «Двадцатки» выразил надежду на то, что Соединенные Штаты «вернутся к разуму» и к соглашению, но подчеркнул, что не следует пытаться изолировать Дональда Трампа на саммите в Гамбурге.

Разность в подходах к климатической повестке не единственный раздражитель в отношениях США и Евросоюза. Президент Трамп критикует многосторонние торговые соглашения, тогда как лидеры ЕС последовательно их отстаивают.

За неделю до саммита «Двадцатки» обострились и отношения между двумя экономическими лидерами G20 — Китаем и США — из-за разногласий по Северной Корее. Вашингтон 29 июня расширил санкции в отношении Китая, а также направил в Южно-Китайское море эсминец. К предпринятым американцами шагам в Китае отнеслись настороженно, пишет The New York Times.

Грядущий саммит G20 пройдет в трудный момент для мировых лидеров, говорит программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов. С одной стороны, им приходится адаптироваться к кризису глобализации, и наступление периода непредсказуемости и нестабильности многих из них нервирует. С другой стороны, продолжает Сушенцов, многие из текущих вызовов миропорядку — будь то терроризм или экологические проблемы — далеки от преодоления. «Неизвестно, находятся ли сейчас политические и интеграционные процессы в нижней точке или кризис будет усугубляться и дальше», — подчеркивает Сушенцов. По его словам, в последний раз подобный кризис доверия происходил в 2003 году, когда мировые державы разделились по поводу вторжения в Ирак.