 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продлились более 3,5 часов

Сюжет
Переговоры России и США

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле продлились более трех с половиной часов.

О начале встречи Кремль сообщил в 23:25 мск 22 января, а о ее завершении — в 03:04 следующего дня.

Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле завершилась
Политика

Перед вылетом в Москву Уиткофф выступил с заявлением, что урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии и свелось к решению лишь «одного вопроса». Он не уточнил, о чем идет речь.

Путин также планировал обсудить со спецпосланником взнос России в «Совет мира» в размере $1 млрд за счет заблокированных в США российских активов.

С российской стороны в переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От США — зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Последнего Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Путин Стив Уиткофф Кремль переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле завершилась
Политика
Встреча Путина с американской делегацией в Кремле длится более трех часов
Политика
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продлились более 3,5 часов Политика, 03:19
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле завершилась Политика, 03:06
ЕС решил закупать оружие для боев в Арктике Политика, 02:58
Аэропорт Пензы приостановил полеты Политика, 02:37
Встреча Путина с американской делегацией в Кремле длится более трех часов Политика, 02:27
Трамп cчел интересным предложение Путина о замороженных в США активах Политика, 02:19
Трамп рассказал о единственной трате США на Гренландию Политика, 01:50
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Трамп заявил, что параметры сделки по Украине известны и Киев готов к ней Политика, 01:37
Трамп заявил о необходимости уступок со стороны «всех» по Украине Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Российские бомбардировщики выполнили пятичасовой полет над водами Балтики Политика, 00:51
США включили в состав делегации на встрече с Путиным нового чиновника Политика, 00:24
Шмыгаль назвал прошедший день самым сложным для энергосистемы Украины Политика, 00:20
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат Политика, 00:00