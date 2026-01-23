Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продлились более 3,5 часов
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле продлились более трех с половиной часов.
О начале встречи Кремль сообщил в 23:25 мск 22 января, а о ее завершении — в 03:04 следующего дня.
Перед вылетом в Москву Уиткофф выступил с заявлением, что урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии и свелось к решению лишь «одного вопроса». Он не уточнил, о чем идет речь.
Путин также планировал обсудить со спецпосланником взнос России в «Совет мира» в размере $1 млрд за счет заблокированных в США российских активов.
С российской стороны в переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
От США — зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Последнего Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».
