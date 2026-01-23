 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пензе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе

Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за атаки беспилотников на нефтебазе в Пензе возник пожар, сообщил Мельниченко. Предварительно, погибших и пострадавших нет, добавил он

В результате атаки дронов около 4 часов утра в Пензе произошел пожар на нефтебазе, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — написал он в телеграм-канале.

В 1:39 мск Мельниченко сообщил о введенной в Пензенской области беспилотной опасности. Примерно через час он объявил о введении плана «Ковер» на территории региона. Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов. В 4:54 мск Мельниченко объявил о введении режима «воздушная опасность» непосредственно в Пензе.

Аэропорт Пензы приостановил полеты
Политика

31 июля 2025 года в Пензе впервые вводили режим воздушной опасности. Из-за него в городе остановили движение общественного транспорта, был закрыт автовокзал. Тогда Мельниченко рассказал, что девять дронов взорвались на территории предприятия в Заводском районе Пензы, в результате чего там возник пожар. 

Загорелось складское помещение, также был поврежден фасад одного из цехов, уточнял губернатор.

Теги
Пенза Пензенская область Олег Мельниченко нефтебаза пожар
