Аналитики раскрыли, какой кредит россияне просили в разных городах
Самые большие суммы запрашиваемых россиянами кредитов были в Москве, Петербурге и Казани. Это следует из данных, которые предоставил РБК финансовый маркетплейс «Сравни.ру».
В Москве в среднем запрашивали 945 474 руб., в Петербурге — 787 062 руб., в Казани — 738 532 руб.
Далее города распределились следующим образом:
- Краснодар — 720 847 руб.
- Екатеринбург — 696 142 руб.
- Уфа — 654 924 руб.
- Самара — 644 367 руб.
- Тюмень — 642 789 руб.
- Ростов-на-Дону — 665 945 руб.
- Новосибирск — 606 112 руб.
- Челябинск — 599 843 руб.
- Красноярск — 594 781 руб.
- Пермь — 628 082 руб.
- Иркутск — 604 595 руб.
- Омск — 522 570 руб.
Исследование заявок на потребительские кредиты в 15 крупнейших городах России показало, что Москва и Санкт-Петербург продолжают лидировать по кредитной активности, однако жители южных и уральских регионов стали запрашивать суммы, сопоставимые со столичными показателями.
Исследование «Сравни.ру» выявило города — лидеры по количеству заявок на кредиты: Москва (25%), Петербург (12%) и Краснодар (7%). Доли Екатеринбурга и Новосибирска составили по 6%, еще семь городов набрали по 4–5%, а наименьший показатель зафиксирован в Омске (3%).
«Полученные данные демонстрируют характерную картину: жители крупных экономических центров не только активнее подают заявки на кредиты, но и запрашивают значительно большие суммы», — говорит Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни.ру».
Также он отметил, что наблюдается устойчивый рост среднего чека по всей стране. Казань и Краснодар опережают многие города‑миллионники по сумме запросов, это связано с активным развитием региональной экономики и повышенным потребительским спросом на юге.
В 2025 году объем выданных россиянам кредитов наличными составил 3,5 трлн руб., что на 39% ниже показателей предыдущего года и является худшим результатом за девять лет. В декабре россияне оформили 2,4 млн кредитных договоров на общую сумму 1,33 трлн руб. — это максимальный показатель за полтора года. Несмотря на стабильное количество выданных кредитов по сравнению с ноябрем, объем вырос на 29,4%.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине