Финансы⁠,
Аналитики раскрыли, какой кредит россияне просили в разных городах

«Сравни.ру»: россияне в крупных городах просили в кредит от 500 до 900 тыс. руб.
В крупных городах россияне запрашивали в кредит суммы от 500 до 900 тыс. руб. Самые крупные запросы — у жителей Казани, Москвы и Петербурга
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Самые большие суммы запрашиваемых россиянами кредитов были в Москве, Петербурге и Казани. Это следует из данных, которые предоставил РБК финансовый маркетплейс «Сравни.ру».

В Москве в среднем запрашивали 945 474 руб., в Петербурге — 787 062 руб., в Казани — 738 532 руб.

Далее города распределились следующим образом:

  • Краснодар — 720 847 руб.
  • Екатеринбург — 696 142 руб.
  • Уфа — 654 924 руб.
  • Самара — 644 367 руб.
  • Тюмень — 642 789 руб.
  • Ростов-на-Дону — 665 945 руб.
  • Новосибирск — 606 112 руб.
  • Челябинск — 599 843 руб.
  • Красноярск — 594 781 руб.
  • Пермь — 628 082 руб.
  • Иркутск — 604 595 руб.
  • Омск — 522 570 руб.

Исследование заявок на потребительские кредиты в 15 крупнейших городах России показало, что Москва и Санкт-Петербург продолжают лидировать по кредитной активности, однако жители южных и уральских регионов стали запрашивать суммы, сопоставимые со столичными показателями.

Исследование «Сравни.ру» выявило города — лидеры по количеству заявок на кредиты: Москва (25%), Петербург (12%) и Краснодар (7%). Доли Екатеринбурга и Новосибирска составили по 6%, еще семь городов набрали по 4–5%, а наименьший показатель зафиксирован в Омске (3%).

Россияне в 2025-м взяли минимальный объем кредитов за шесть лет
Финансы
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

«Полученные данные демонстрируют характерную картину: жители крупных экономических центров не только активнее подают заявки на кредиты, но и запрашивают значительно большие суммы», — говорит Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни.ру».

Также он отметил, что наблюдается устойчивый рост среднего чека по всей стране. Казань и Краснодар опережают многие города‑миллионники по сумме запросов, это связано с активным развитием региональной экономики и повышенным потребительским спросом на юге.

В 2025 году объем выданных россиянам кредитов наличными составил 3,5 трлн руб., что на 39% ниже показателей предыдущего года и является худшим результатом за девять лет. В декабре россияне оформили 2,4 млн кредитных договоров на общую сумму 1,33 трлн руб. — это максимальный показатель за полтора года. Несмотря на стабильное количество выданных кредитов по сравнению с ноябрем, объем вырос на 29,4%.

Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
При участии
Юлия Кошкина
кредиты россияне Москва Санкт-Петербург Казань
