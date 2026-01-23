Аналитики раскрыли, какой кредит россияне просили в разных городах

«Сравни.ру»: россияне в крупных городах просили в кредит от 500 до 900 тыс. руб.

В крупных городах россияне запрашивали в кредит суммы от 500 до 900 тыс. руб. Самые крупные запросы — у жителей Казани, Москвы и Петербурга

Фото: Никита Попов / РБК

Самые большие суммы запрашиваемых россиянами кредитов были в Москве, Петербурге и Казани. Это следует из данных, которые предоставил РБК финансовый маркетплейс «Сравни.ру».

В Москве в среднем запрашивали 945 474 руб., в Петербурге — 787 062 руб., в Казани — 738 532 руб.

Далее города распределились следующим образом:

Краснодар — 720 847 руб.

Екатеринбург — 696 142 руб.

Уфа — 654 924 руб.

Самара — 644 367 руб.

Тюмень — 642 789 руб.

Ростов-на-Дону — 665 945 руб.

Новосибирск — 606 112 руб.

Челябинск — 599 843 руб.

Красноярск — 594 781 руб.

Пермь — 628 082 руб.

Иркутск — 604 595 руб.

Омск — 522 570 руб.

Исследование заявок на потребительские кредиты в 15 крупнейших городах России показало, что Москва и Санкт-Петербург продолжают лидировать по кредитной активности, однако жители южных и уральских регионов стали запрашивать суммы, сопоставимые со столичными показателями.

Исследование «Сравни.ру» выявило города — лидеры по количеству заявок на кредиты: Москва (25%), Петербург (12%) и Краснодар (7%). Доли Екатеринбурга и Новосибирска составили по 6%, еще семь городов набрали по 4–5%, а наименьший показатель зафиксирован в Омске (3%).

«Полученные данные демонстрируют характерную картину: жители крупных экономических центров не только активнее подают заявки на кредиты, но и запрашивают значительно большие суммы», — говорит Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни.ру».

Также он отметил, что наблюдается устойчивый рост среднего чека по всей стране. Казань и Краснодар опережают многие города‑миллионники по сумме запросов, это связано с активным развитием региональной экономики и повышенным потребительским спросом на юге.

В 2025 году объем выданных россиянам кредитов наличными составил 3,5 трлн руб., что на 39% ниже показателей предыдущего года и является худшим результатом за девять лет. В декабре россияне оформили 2,4 млн кредитных договоров на общую сумму 1,33 трлн руб. — это максимальный показатель за полтора года. Несмотря на стабильное количество выданных кредитов по сравнению с ноябрем, объем вырос на 29,4%.