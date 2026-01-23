Кремль подтвердил трехстороннюю встречу с делегациями США и Украины в ОАЭ
На переговорах в Кремле российская и американская стороны условились провести трехсторонние переговоры с Украиной в Абу-Даби 23 января, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты, — рассказал он. — В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом [Игорем] Костюковым».
Российская делегация получила инструкции с учетом всех деталей состоявшихся переговоров от президента России Владимира Путина, добавил Ушаков.
Параллельно в Абу-Даби встретятся спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам.
Украинская сторона уже направилась в ОАЭ, в делегацию вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
Материал дополняется
