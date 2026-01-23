Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией были конструктивными и предельно откровенными, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Встреча фокусировалась на том, чтобы получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами, рассказал он. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер «из первых рук» поделились своими впечатлениями от встреч в Давосе, в том числе о переговорах американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По итогам встречи стороны констатировали, что без разрешения территориального вопроса «по согласованной в Анкоридже формуле» долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно, подчеркнул Ушаков.

«Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», — сказал он.

Материал дополняется.