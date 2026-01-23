 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев назвал встречу Путина с представителями США в Кремле важной

Сюжет
Переговоры России и США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал важными переговоры с американской делегацией в Кремле.

«Важные переговоры России и США в Кремле сегодня. Президент [Владимир] Путин принял миротворцев Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума. Помощник президента Юрий Ушаков и я также участвовали», — написал он в Х.

Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продлились более 3,5 часов
Политика

Встреча прошла в ночь на 23 января и продлилась около трех с половиной часов — о ее начале Кремль сообщил в 23:25 мск, а о завершении — в 03:04.

Дмитриев назвал встречу Путина с представителями США в Кремле важной
Video

Перед вылетом в Москву Уиткофф заявил, что урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Александра Озерова
Кирилл Дмитриев Владимир Путин Стив Уиткофф переговоры Кремль
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
