Дмитриев назвал встречу Путина с представителями США в Кремле важной
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал важными переговоры с американской делегацией в Кремле.
«Важные переговоры России и США в Кремле сегодня. Президент [Владимир] Путин принял миротворцев Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума. Помощник президента Юрий Ушаков и я также участвовали», — написал он в Х.
Встреча прошла в ночь на 23 января и продлилась около трех с половиной часов — о ее начале Кремль сообщил в 23:25 мск, а о завершении — в 03:04.
Перед вылетом в Москву Уиткофф заявил, что урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии.
