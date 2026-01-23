Дмитриев назвал встречу Путина с представителями США в Кремле важной

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал важными переговоры с американской делегацией в Кремле.

«Важные переговоры России и США в Кремле сегодня. Президент [Владимир] Путин принял миротворцев Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума. Помощник президента Юрий Ушаков и я также участвовали», — написал он в Х.

Встреча прошла в ночь на 23 января и продлилась около трех с половиной часов — о ее начале Кремль сообщил в 23:25 мск, а о завершении — в 03:04.

Перед вылетом в Москву Уиткофф заявил, что урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии.