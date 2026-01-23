Минфин запланировал продлить угольщикам отсрочку по налогам

Минфин России разместил для общественного обсуждения проект постановления Правительства о предоставлении налоговой рассрочки по уплате НДПИ и страховых взносов. Это позволит дополнительно поддержать предприятия угольной отрасли.

Документ предусматривает рассрочку организациям угольной отрасли по уплате НДПИ и страховых взносов, платежи по которым были отсрочены постановлением Правительства № 1105 «О мерах поддержки организаций угольной отрасли» по 28 февраля 2026 года. Рассрочка предоставляется с марта по декабрь 2026 г. включительно, при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

На получение рассрочки имеют право предприятия, которые включены в специальный перечень организаций и в отношении которых утверждена программа финансового оздоровления. В случае нарушения условий рассрочки проектом постановления предусмотрена ее отмена с соответствующим начислением пени.

Предложенная Минфином мера позволит предприятиям высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды.

Постановление вступит в силу в день официального опубликования.