Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле завершилась

Встреча продлилась более 3,5 часов, в ней приняли участие также Дмитриев, Ушаков, Кушнер и Грюнбаум. Ожидалось, что стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине, а также приглашение России в «Совет мира»

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом завершились, сообщил Кремль. Встреча продлилась более трех с половиной часов.

От российской стороны в переговорах участвовали также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. От Соединенных Штатов — зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Последнего Дональд Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».

Кремль ранее показал кадры начала встречи, на которых Путин пожимает руки американским чиновникам.

Уиткофф приехал в Москву уже в седьмой раз, а Кушнер — во второй. В прошлый раз представители США встречались с российским президентом в начале декабря, но ни одна из сторон не сообщала о конкретных договоренностях. Грюнбаум впервые участвует в переговорах с Путиным.

Кремль сообщал, что на переговорах 22 января будет обсуждаться урегулирование с Украиной и «другие сопутствующие темы». Путин говорил, что стороны рассмотрят приглашение Москвы в «Совет мира» и судьбу замороженных российских активов.

Переговоры российской и американской сторон прошли вскоре после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. Оба лидера оценили ее положительно, но каких-либо документов о гарантиях для Киева по ее итогам подписано не было.

Зеленский также анонсировал трехсторонние переговоры России, Украины и США в ОАЭ 23-24 января. По данным Financial Times, на них будет обсуждаться возможность заключить «энергетическое перемирие». Газета писала, что возможность этой встречи американская делегация обсудит с Путиным на встрече в Кремле.