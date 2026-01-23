 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле завершилась

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Встреча продлилась более 3,5 часов, в ней приняли участие также Дмитриев, Ушаков, Кушнер и Грюнбаум. Ожидалось, что стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине, а также приглашение России в «Совет мира»

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом завершились, сообщил Кремль. Встреча продлилась более трех с половиной часов.

От российской стороны в переговорах участвовали также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. От Соединенных Штатов — зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Последнего Дональд Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».

Кремль ранее показал кадры начала встречи, на которых Путин пожимает руки американским чиновникам.

Уиткофф приехал в Москву уже в седьмой раз, а Кушнер — во второй. В прошлый раз представители США встречались с российским президентом в начале декабря, но ни одна из сторон не сообщала о конкретных договоренностях. Грюнбаум впервые участвует в переговорах с Путиным.

США включили в состав делегации на встрече с Путиным нового чиновника
Политика

Кремль сообщал, что на переговорах 22 января будет обсуждаться урегулирование с Украиной и «другие сопутствующие темы». Путин говорил, что стороны рассмотрят приглашение Москвы в «Совет мира» и судьбу замороженных российских активов.

Переговоры российской и американской сторон прошли вскоре после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. Оба лидера оценили ее положительно, но каких-либо документов о гарантиях для Киева по ее итогам подписано не было.

Зеленский также анонсировал трехсторонние переговоры России, Украины и США в ОАЭ 23-24 января. По данным Financial Times, на них будет обсуждаться возможность заключить «энергетическое перемирие». Газета писала, что возможность этой встречи американская делегация обсудит с Путиным на встрече в Кремле. 

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Полина Мартынова
Кремль Стив Уиткофф Владимир Путин Джаред Кушнер Кирилл Дмитриев Юрий Ушаков
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
