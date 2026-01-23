 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Евросоюз усомнился в совместимости ООН и «Совета мира»

Кошта: Евросоюз усомнился в совместимости ООН и «Совета мира»

Члены саммита Евросоюза опасаются, что устав «Совета мира», учрежденного американским президентом Дональдом Трампом, не соответствует уставу ООН, сообщил председатель Совета ЕС Антониу Кошта на пресс-конференции.

«У нас (членов саммита. — РБК) есть серьезные сомнения относительно ряда положений устава Совета мира, касающихся его сферы деятельности, управления и соответствия Уставу ООН», — сказал он, расшифровка выступления опубликована на сайте Европейского совета.

Он отметил, что европейские лидеры готовы сотрудничать с США, если организация будет выполнять свою изначальную миссию — стать переходной администрацией с международной правосубъектностью и предназначался для контроля и восстановления Газы.

Трамп подписал устав «Совета мира»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Несмотря на то, что изначально Совет был создан для урегулирования конфликта в Газе, Трамп допускал и расширения ее функций, из-за чего в Белом доме неофициально не исключали, что она может начать выполнять функции альтернативы ООН, где право вето есть лично у Трампа.

Например, такое мнение выразил один из проинформированных об этой идее собеседников The Financial Times. По его словам, Трамп рассматривает организацию как «потенциальную замену ООН» и «своего рода неофициальный параллельный орган для урегулирования других конфликтов помимо Газы».

Авторы
Теги
Александра Озерова
Антониу Кошта Совет мира Евросоюз ООН
