Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»

Учрежденный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» отзывает приглашение премьер-министру Канады Марку Карни войти в состав организации. Об этом американский лидер объявил в своей соцсети Truth Social.

«Пусть это письмо послужит подтверждением того, что Совет мира отзывает свое приглашение для вас относительно вступления Канады в самый престижный Совет лидеров, который когда-либо собирался», — написал Трамп, обращаясь к Карни (цитата по Reuters).

Материал дополняется.