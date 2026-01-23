 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»

Учрежденный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» отзывает приглашение премьер-министру Канады Марку Карни войти в состав организации. Об этом американский лидер объявил в своей соцсети Truth Social.

«Пусть это письмо послужит подтверждением того, что Совет мира отзывает свое приглашение для вас относительно вступления Канады в самый престижный Совет лидеров, который когда-либо собирался», — написал Трамп, обращаясь к Карни (цитата по Reuters).

Как Трамп за год поссорился с Канадой и Европой из-за пошлин и Гренландии
Радио
Дональд Трамп

Материал дополняется. 

Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
В Пензе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе Политика, 05:40
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира» Политика, 05:22
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Кремль подтвердил трехстороннюю встречу с делегациями США и Украины в ОАЭ Политика, 04:40
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США Политика, 04:31
Аналитики раскрыли, какой кредит россияне просили в разных городах Финансы, 04:01
Евросоюз усомнился в совместимости ООН и «Совета мира» Политика, 04:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Дмитриев назвал встречу Путина с представителями США в Кремле важной Политика, 03:56
Минфин запланировал продлить угольщикам отсрочку по налогам Экономика, 03:43
Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продлились более 3,5 часов Политика, 03:19
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле завершилась Политика, 03:06
ЕС решил закупать оружие для боев в Арктике Политика, 02:58
Аэропорт Пензы приостановил полеты Политика, 02:37
Встреча Путина с американской делегацией в Кремле длится более трех часов Политика, 02:27