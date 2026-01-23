Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Учрежденный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» отзывает приглашение премьер-министру Канады Марку Карни войти в состав организации. Об этом американский лидер объявил в своей соцсети Truth Social.
«Пусть это письмо послужит подтверждением того, что Совет мира отзывает свое приглашение для вас относительно вступления Канады в самый престижный Совет лидеров, который когда-либо собирался», — написал Трамп, обращаясь к Карни (цитата по Reuters).
Материал дополняется.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине