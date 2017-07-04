Снос дорос до суда

В Конституционный суд подана жалоба на закон о сносе пятиэтажек

Противники закона о сносе пятиэтажек составили жалобу в Конституционный суд. Документ, подписанный президентом 1 июля, противоречит Основному закону страны, говорится в обращении

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жалобу в Конституционный суд в понедельник, 3 июля, подала жительница Москвы Оксана Юнанова, чей дом попал в программу реновации. В документе, копия которого есть в распоряжении РБК, говорится, что закон о сносе пятиэтажек нарушает конституционные права граждан и создает правовую неопределенность. Речь идет о статьях 7.2, 7.3, 7.6 и 13 закона о реновации: они определяют порядок принудительного отчуждения имущества и, по мнению заявителя, не отвечают требованиям Конституции.

Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда, принудительно отчуждать его для государственных нужд можно только после равноценного возмещения, говорится в ст. 35 Конституции. Закон может ограничить права гражданина только в целях защиты основ конституционного строя, безопасности страны, нравственности, здоровья и прав других лиц, указано в ст. 55 Основного закона страны. При этом согласно закону о статусе столицы реновация направлена на создание благоприятных условий проживания граждан, то есть не отвечает указанным выше целям, подчеркивается в жалобе. Государственные нужды соответствуют интересам общества, а не частных лиц, отмечается в обращении со ссылкой на обзор практики Верховного суда.

Список лиц, чьи права будут затронуты реновацией, формировался превентивно, до вступления закона в силу, говорится в жалобе. Жители домов голосовали за или против включения в программу с 14 мая по 15 июня. Закон может затронуть дома по всей Москве, которые подходят по определение «аналогичные» серийным постройкам 1957–1968 годов.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит и общее имущество на праве долевой собственности, в том числе земельный участок, на котором расположен дом. По ст. 49 Земельного кодекса изъятие участков возможно в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств России или размещением атомных, оборонных, транспортных объектов и т.д.

«Закон легализует принудительное изъятие собственности для нужд города», — заявил РБК юрист Даниил Липин, представляющий интересы заявительницы. При добровольном участии в программе при определении компенсации не учитываются земельные участки и общее имущество. Хотя объектом интереса властей являются именно земельные участки, не квартиры, уверены авторы обращения. Конституционный суд может либо признать нормы законы нарушающими Основной закон, и тогда законодатель должен будет их поменять, либо разъяснять детали и положения, пояснил Липин.

Закон о статусе столицы не умаляет прав граждан на жилье, поскольку взамен квартиры в сносимом доме предлагает на выбор равноценное, равнозначное помещение или денежную компенсацию, сказал РБК один из авторов закона, депутат Госдумы Анатолий Выборный. Ограничение связано с обеспечением прав и законных интересов других лиц. «Каждое второе-третье обращение к властям от москвичей касается проблемы жилья. Через 10–15 лет дома одномоментно станут аварийными. Чтобы предотвратить ситуацию, был принят закон», — пояснил Выборный. При этом, если Конституционный суд признает часть положений закона неконституционными, парламент будет рассматривать поправки, отметил депутат.

Доводы заявителя понятны: реновация не относится к государственным нуждам, многие дома не являются аварийными и ветхими, однако закон не противоречит основам Конституции, считает управляющий партнер коллегии «Оганян, Арапиев и партнеры» Эдуард Оганян. «Жители не лишаются права собственности. Закон прекращает право собственности на старое жилье и устанавливает на новое», — отметил он.

О планах снести в Москве все пятиэтажки было объявлено 21 февраля на встрече президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. В середине марта в Госдуму внесли законопроект, наделяющий мэрию широкими полномочиями для реализации программы реновации: включать в программу любой дом, выселять жильцов по суду без возможности обжалования, предлагать переселенцам один вариант равнозначной квартиры. Ко второму чтению документ переписали. Закон был принят 14 июня и подписан президентом 1 июля. За участие в программе реновации проголосовали жители более 4 тыс. домов.