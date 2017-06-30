Выборы в режиме экономии

Правительство обсудило параметры бюджета на 2018–2020 годы

Правительство решило не отказываться от режима экономии в год президентских выборов и после. Но также оно впервые заглянуло в бюджетный 2020 год, в котором цикл консолидации должен закончиться

Антон Силуанов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Вслед за рутинными поправками в бюджет 2017 года правительство предварительно ответило на более интригующий вопрос: как поменяются доходы и расходы в следующем году, когда пройдут президентские выборы, и в 2019-м, когда от избранного президента уже будут ждать новой экономической повестки. Кроме того, правительство впервые заглянуло за пределы текущего бюджетного цикла, наметив контуры федерального бюджета на 2020 год. В среду, 28 июня, эти предложения обсуждала правительственная комиссия по бюджетным проектировкам, а в четверг на заседании правительства их представил министр финансов Антон Силуанов.

Продолжение экономии

Действующий бюджет на 2017–2019 годы основывался на идее первой за долгое время бюджетной консолидации — консервативных ожиданиях по доходам из-за «суперцикла» дешевой нефти, жестких ограничениях по расходам, массированном использовании резервов на время, пока бюджетный дефицит не придет в норму. Представленные Минфином проектировки (есть у РБК) не ставят под сомнение курс на бюджетную консолидацию. Уточненный прогноз по цене нефти лишь немного отличается от того, что заложен в действующем трехлетнем бюджете ($40,8 за баррель в 2018 году вместо $40, в 2019 году — $41,6 вместо тех же $40). Прогноз излишне консервативен, учитывая, что нефть Brent не опускалась ниже $42 за баррель с августа 2016 года и вечером в четверг торговалась на уровне $47,5. В результате Минфин рассчитывает получить в следующие два года лишь 500 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов по сравнению с теми, что заложены на эти два года сейчас. Для сравнения: в недавно принятых бюджетных поправках на 2017 год нефтегазовые доходы оказались на 719 млрд руб. больше запланированных.

Основной прирост в доходах на 2018 и 2019 годы по проектировкам приходится на ненефтегазовые доходы — 364,5 млрд и 251 млрд руб. соответственно. «Доходы посчитаны исходя из действующего законодательства, с учетом индексации акцизов и других налоговых новаций, которые учтены в принятом бюджете 2017–2019 годов», — сказал в четверг на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. К таким новациям, например, относится «техническое» решение о централизации с начала 2017 года в федеральный бюджет дополнительно 1 п.п. налога на прибыль. Никаких изменений налоговой системы («налоговый маневр») в проектировки не вписано, включая 2020 год, следует из слов Силуанова и подтверждает источник в Минфине. Решения, которые (еще) не приняты, не могут учитываться в бюджетных проектировках, поясняет он.

Дивиденды госкомпаний, вокруг которых постоянно ведутся споры, учтены по планке 50% от прибыли по МСФО, как и в действующем бюджете. Но изменения в прогнозе поступлений есть: на 2018 год они снижены на 11,5 млрд руб. (до 451,6 млрд руб.), зато на 2019 год увеличены почти на 43 млрд руб. Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос, с чем связаны эти изменения в расчетах.

В начале 2017 года власти договорились не использовать дополнительные нефтегазовые доходы для увеличения расходной части, и этот принцип сохраняется в проектировках Минфина. Это означает, что расходы могут быть увеличены сверх значений, которые записаны в действующем трехлетнем бюджете, только в пределах суммы дополнительных поступлений, не связанных с нефтью и газом. Подход Минфина даже более экономный, что особенно заметно по выборному 2018 году. Предельные расходы в 2018 году предложено увеличить лишь на 182,4 млрд руб. — вдвое меньше, чем позволяет прирост ненефтегазовых доходов. В 2019 году расходы увеличиваются относительно действующего закона о бюджете на 207,3 млрд руб. В целом в ближайшие два года расходы будут увеличены лишь на 390 млрд руб., или на 1,2%, относительно действующего закона, при этом их нисходящая траектория в номинальном выражении в 2017–2019 годах сохраняется.

2020 год в тумане

Минфин, отстаивая сбалансированность бюджета, заведомо готовит максимально жесткий бюджет, говорит директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. «Понятно, что расходы будут больше, потому что дефицит заставят увеличить. Но чем более жесткую позицию Минфин займет изначально, тем более сбалансированный бюджет будет на выходе», — рассуждает он. Никакого давления на Минфин с целью нарастить расходы в год президентских выборов не было и нет, уверяет источник в ведомстве. В проектировки заложены индексации пенсий, а также индексации по оплате труда бюджетников, которые были обделены майскими указами 2012 года (президент Владимир Путин в прошлом месяце поручил поднять этим категориям зарплаты в 2018 году), по публичным нормативным обязательствам и стипендиям (все — на 4% ежегодно), сообщил в четверг Силуанов. Причем, как видно из проектировок, все эти индексации в 2018–2019 годах будут «профинансированы» за счет более слабого курса рубля, чем заложен в действующем трехлетнем бюджете. Иными словами, дополнительные расходы на индексацию будут компенсированы выгодой для бюджета от ослабления рубля (но пока только «бумажной» выгодой, потому что есть сомнения, что курс доллара достигнет 70–71 руб., как прогнозирует Минэкономразвития).

В результате расходных ограничений (а Минфин, как объяснил Силуанов, предложил сократить на 2% расходы, за исключением оплаты труда и денежного довольствия, публичных нормативных обязательств, реализации международных договоров, межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам, содержания судебной системы, обслуживания долга и отдельных частей по закрытым статьям) и опережающего роста доходов бюджетный дефицит уже по итогам 2018 года составит 1,6% ВВП, а не 2,2%, как было запланировано, по итогам 2019 года опустится до 0,9% ВВП. На этом уровне дефицит стабилизируется, поскольку с 2019 года заработает постоянное бюджетное правило, которое ограничит дефицит объемом расходов на обслуживание госдолга. Иными словами, с 2019 года Минфин закладывает первичный нулевой баланс федерального бюджета: дефицит составит 868,7 млрд руб. и будет в точности равен расходам на обслуживание долга. Практически не придется тратить Фонд национального благосостояния (ФНБ): вместо запланированных ранее расходов из ФНБ в размере 1,2 трлн руб. в 2018 году на покрытие бюджетного дефицита будет направлено только 171 млрд руб., с 2019 года резервы тратиться не будут вовсе.

В 2019 году цикл бюджетной консолидации будет завершен, следует из проектировок: на 2020 год планируется наращивание расходов сразу на 731 млрд руб., почти до 17 трлн руб. Но в любом случае 2020 год — далекий ориентир, нынешние планы «не стоит принимать за вектор бюджетной политики», говорит Дерюгин. По-настоящему эта политика будет выработана избранным президентом после выборов, и новый бюджет будет подготовлен на основе новых условий, говорит он: «Явно 2020 год будет совершенно не таким, каким мы его представляем сейчас».