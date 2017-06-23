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Лекарство от ФАС
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Лекарство от ФАС
Газета № 108 (2604) (2306) Общество, 22 июн, 19:36
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Лекарство от ФАС
Минздрав судится с антимонопольной службой из-за препарата против гепатита С
Антимонопольная служба обязала Минздрав закупить препарат против гепатита С, который чиновники приобретать не планировали, поскольку он уступает своему аналогу. Хотя препараты, о которых идет спор, и устарели, спор двух ведомств отразится на пациентах, говорит эксперт
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Министерство здравоохранения пожаловалось на Федеральную антимонопольную службу в Арбитражный суд Москвы. Заявление было подано в четверг, 22 июня, в базе инстанции пока не появилось. Копия документа есть в распоряжении РБК. Предмет спора — закупка лекарств для больных гепатитом С.

В конце марта 2017 года Минздрав объявил четыре аукциона на общую сумму 66,6 млн руб. Министерство планировало приобрести препарат, в состав которого входит действующее вещество цепэгинтерферон альфа-2b. Такое лекарство, выпускаемое под брендом «Альгерон», производит в России только одна компания — Biocad.

В конкурсах приняли участие дистрибьюторы, которые были готовы поставить похожий медикамент, однако с другим действующим веществом — пэгинтерфероном альфа-2b. Препараты с таким компонентом выпускают три производителя. Минздрав отклонил эти заявки, но участники аукционов не согласились с таким решением и подали жалобы в ФАС. Служба встала на сторону компаний и обязала Минздрав рассмотреть все заявки.

По итогам трех тендеров из четырех победили заявки, в которых был указан второй препарат: он оказался дешевле, поскольку дольше присутствует на рынке и представлен несколькими брендами. Однако именно этот препарат Минздраву оказался не нужен, и ведомство отказалось заключать контракты с победителями, а также обратилось в Арбитражный суд с иском против ФАС. Чиновники просят признать решения и предписания ФАС незаконными.

Министерство указывает в своем заявлении, что цепэгинтерферон альфа-2b, который был изначально указан в тендерной документации, вопреки мнению ФАС нельзя заменить на другое лекарство. Этот препарат дольше оказывает противовирусное действие, реже вызывает аллергические реакции и сразу выпускается в форме раствора, а не порошка для разведения, что обеспечивает его стерильность. Минздрав подчеркивает, что в рецептах, которые врачи выписывают больным с гепатитом С, значится лекарство с конкретным действующим веществом. Предоставлять пациентам не тот медикамент, который им рекомендовал доктор, в ведомстве не намерены.

В ФАС настаивают, что препараты взаимозаменяемы. В начале марта 2017 года служба выпустила разъясняющее письмо по этому поводу. Как рассказали РБК в управлении контроля социальной сферы и торговли ФАС, этот документ появился после того, как в службу обратилась компания Biocad: в августе 2016 года производитель утверждал, что лекарства, несмотря на разные действующие вещества, могут заменять друг друга. Однако в мае 2017 года Biocad заняла противоположную позицию, о чем уведомила ФАС другим письмом (копии обращений есть в распоряжении РБК).

В пресс-службе Biocad РБК сообщили, что в 2016 компания обратилась в ФАС за разъяснениями о возможном нарушении законодательства о защите конкуренции при закупке препаратов для лечения гепатита С. «В компании были удивлены тем, что при рассмотрении этого запроса ФАС фактически вышла за его рамки и неожиданно признала взаимозаменяемость двух разных препаратов», — указали в Biocad.

Заменять одни действующие вещества другими нельзя, уверен учредитель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «ФАС всегда ссылается на нормы закона о закупках и ориентируется на них. Хотя они часто не учитывают специфику здравоохранения. Но сейчас служба, наоборот, готова нарушить этот закон», — заметил Жулев. Вслед за Минздравом он указал, что конкурировать между собой при госзакупках могут только препараты с одинаковым действующим веществом.

Спор двух ведомств сказывается на пациентах, которые могут не дождаться лекарства, считает руководитель отдела мониторинга медицинского сетевого издания ITPCru Алексей Михайлов. «Лечение гепатита не пожизненное, но при этом есть люди, которые ждут этих препаратов. Эта ситуация может привести к гибели людей, которые годами стоят в очереди на лечение», — подчеркнул он. Михайлов указал, что оба препарата уже устарели, и терапия ими проходит тяжело для пациента. Сейчас на рынке есть более современные препараты, констатировал эксперт.

В конце марта 2017 года Минздрав объявил десять аукционов на поставку обоих препаратов, зафиксировали в ITPCru. Сейчас закуплена только половина от запланированного объема лекарств.

Автор: Полина Звездина
Теги: суды , лекарства , ФАС России , Минздрав России
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