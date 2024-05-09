МИД заявил, что Россию вынуждают усиливать ядерное сдерживание

Россия не видит оснований для изменения своей политики в области ядерного сдерживания, заявил Рябков. Однако изменение обстановки требует постоянного анализа, как соотносятся документы в этой области с потребностями в безопасности

Сергей Рябков (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Курс на эскалацию оппонентов вынуждает Россию усиливать меры ядерного сдерживания. Об этом заявил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью принимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания», — подчеркнул он. По словам Рябкова, учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия являются элементом таких усилий.

Замглавы МИДа в ответ на вопрос о возможности пересмотра ядерной доктрины России с внесением в нее допущения превентивного удара подчеркнул, что Москва не видит оснований для изменения своей политики в области ядерного сдерживания, хотя обстановка при этом меняется. Это требует постоянного анализа, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями в безопасности, сказал он.

6 мая Минобороны сообщило, что начата подготовка к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). Их проведут с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и флота. Опрошенные РБК эксперты подчеркнули, что Россия проводит периодически подобные учения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что учения связаны с заявлениями официальных западных лиц по поводу отправки контингентов на Украину. По словам представителя Кремля, речь идет о заявлениях французского президента Эмманюэля Макрона, «представителей сената США» и «британских представителей».

Дискуссия по поводу отправки западных войск на Украину началась после того, как президент Франции не исключил это в конце февраля. В марте Макрон говорил, что Парижу может однажды потребоваться провести военную операцию на Украине против России. Позже в интервью изданию The Economist Макрон назвал два условия для отправки военных контингентов — прорыв фронта и соответствующий запрос Украины.

Слова Макрона критиковали в России и опровергали на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс не намерен размещать свои военные силы на Украине. Кремль предупреждал, что конфликт России с блоком будет неизбежен, если войска стран НАТО появятся на Украине.