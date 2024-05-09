Столтенберг заявил, что Украина не просила о вводе войск НАТО

Столтенберг: Украина просила не о вводе войск НАТО, а о большей поддержке

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Украина не просила размещать у себя войска НАТО, она просила больше поддержки, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в Рим, передает итальянское агентство Ansa.

«Когда я посещал Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о вводе войск НАТО, они просили больше поддержки», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что альянс не намерен размещать свои силы на Украине.

НАТО хочет принять документ, в котором будет отражен отказ от введения войск на Украину, писала ранее итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на соответствующий проект. Документ может быть одобрен на саммите альянса в Вашингтоне, он пройдет с 9 по 11 июля.

О возможной отправке войск на Украину заявил в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, это возможно в будущем, но пока «нет консенсуса» относительно этого вопроса. Позднее он отмечал, что Франция не возьмет на себя инициативу в этом. НАТО и многие страны Запада тогда исключили ввод своих войск на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что не может публично пригласить армии других стран, поскольку тогда Москва сделает все, чтобы отрезать Киев от военной помощи. Он отмечал, что поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят.

Кремль предупреждал о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины.