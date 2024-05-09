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Вице-чемпион Олимпиады по фигурному катанию Сёма Уно завершил карьеру

Японский фигурист Сёма Уно завершил карьеру в 26 лет
Сёма Уно отметил, что посвятил фигурному катанию 21 год жизни, и поблагодарил болельщиков за поддержку
Сёма Уно
Сёма Уно (Фото: Atsushi Tomura / Getty Images)

Японский фигурист Сёма Уно, на счету которого два золота чемпионатов мира и три медали Олимпийских игр, объявил о завершении спортивной карьеры в 26 лет. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Уно отметил, что посвятил фигурному катанию 21 год.

Уно побеждал на мировых первенствах в 2022 и 2023 годах и еще два раза становился серебряным призером.

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На Олимпиаде в Пхёнчхане Уно уступил только соотечественнику Юдзуру Ханю, а в Пекине стал третьим в личных соревнованиях и вторым в командных (после перераспределения наград из-за дела Камилы Валиевой).

В декабре Уно в шестой раз выиграл чемпионат Японии, повторив достижения Ханю и Такэси Хонды.

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Анна Сатдинова
фигурное катание
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