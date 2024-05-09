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Военная операция на Украине ,  
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Путин встретился с военными и попросил их об откровенном разговоре

Президент Путин встретился в Кремле со служащими на военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Он предложил командирам поговорить откровенно, чтобы минимизировать потери. Путин сказал, что село Бердычи было взять тяжело, но его «добрали», а также оценил ситуацию с беспилотниками
Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО
Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу встретились в Кремле с российскими командирами подразделений, участвующими в военной операции на Украине. Транскрипт их беседы опубликовала пресс-служба Кремля. Встреча состоялась 7 мая по окончании церемонии инаугурации, но ее кадры Кремль показал только сейчас.

Путин попросил военных об откровенном разговоре по поводу происходящего на поле боя и мерах, которые необходимо принять, чтобы «задачи решались с минимальными потерями».

«Сергей Кужугетович [Шойгу], если есть что добавить — пожалуйста. Потом камеры попросим удалиться и уже поговорим совершенно в свободном и откровенном режиме», — сказал глава государства.

Полковник Халиков рассказал президенту, что в населенном пункте Бердачи на авдеевском направлении впервые применили наземный роботизированный комплекс «Курьер». Путин перебил его: «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю». «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», — ответил полковник.

Путин также затронул тему беспилотников, которые активно применяют ВСУ. «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет», — сказал президент.

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Российская армия взяла под контроль село Бердычи неделю назад, 2 мая. Этот населенный пункт и Авдеевку (Бахмут) разделяет примерно 15 км. По состоянию на 2001 год в Бердычах жили 267 человек.

В последние недели Минобороны регулярно объявляет о переходе под контроль Москвы населенных пунктов. К примеру, войска заняли село Котляровка в Харьковской области, Очеретино в Донбассе и находящееся к югу от него села Соловьево.

Путин встретился с военными и попросил их об откровенном разговоре
Путин встретился с военными и попросил их об откровенном разговоре

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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