Путин встретился с военными и попросил их об откровенном разговоре
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу встретились в Кремле с российскими командирами подразделений, участвующими в военной операции на Украине. Транскрипт их беседы опубликовала пресс-служба Кремля. Встреча состоялась 7 мая по окончании церемонии инаугурации, но ее кадры Кремль показал только сейчас.
Путин попросил военных об откровенном разговоре по поводу происходящего на поле боя и мерах, которые необходимо принять, чтобы «задачи решались с минимальными потерями».
«Сергей Кужугетович [Шойгу], если есть что добавить — пожалуйста. Потом камеры попросим удалиться и уже поговорим совершенно в свободном и откровенном режиме», — сказал глава государства.
Полковник Халиков рассказал президенту, что в населенном пункте Бердачи на авдеевском направлении впервые применили наземный роботизированный комплекс «Курьер». Путин перебил его: «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю». «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», — ответил полковник.
Путин также затронул тему беспилотников, которые активно применяют ВСУ. «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет», — сказал президент.
Российская армия взяла под контроль село Бердычи неделю назад, 2 мая. Этот населенный пункт и Авдеевку (Бахмут) разделяет примерно 15 км. По состоянию на 2001 год в Бердычах жили 267 человек.
В последние недели Минобороны регулярно объявляет о переходе под контроль Москвы населенных пунктов. К примеру, войска заняли село Котляровка в Харьковской области, Очеретино в Донбассе и находящееся к югу от него села Соловьево.
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