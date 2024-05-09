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Кудерметова разгромно проиграла экс-первой ракетке мира на турнире в Риме

Кудерметова разгромно проиграла Кербер на старте турнира в Риме
Матч второго круга завершился со счетом 6:3, 6:0 в пользу Ангелики Кербер, которая после возвращения в теннис занимает 331-е место в рейтинге
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Elsa / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий круг турнира WTA-1000 в Риме с призовым фондом почти €4,8 млн.

Россиянка, занимающая 25-е место в рейтинге, стартовала со второго круга, где проиграла немке Ангелике Кербер со счетом 3:6, 0:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Кербер сделала два эйса и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

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Бывшая первая ракетка мира и вице-чемпионка Олимпиады Кербер пропустила полтора сезона из-за рождения дочери и вернулась на корт в конце декабря 2023-го. Сейчас она занимает 331-е место в рейтинге.

Чемпионка турнира в Риме получит тысячу очков и почти €700 тыс. призовых. В прошлом году его выиграла выступающая за Казахстан Елена Рыбакина.

Турниры категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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Анна Сатдинова
Вероника Кудерметова теннис WTA
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