Кудерметова разгромно проиграла экс-первой ракетке мира на турнире в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий круг турнира WTA-1000 в Риме с призовым фондом почти €4,8 млн.
Россиянка, занимающая 25-е место в рейтинге, стартовала со второго круга, где проиграла немке Ангелике Кербер со счетом 3:6, 0:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.
Кербер сделала два эйса и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.
Бывшая первая ракетка мира и вице-чемпионка Олимпиады Кербер пропустила полтора сезона из-за рождения дочери и вернулась на корт в конце декабря 2023-го. Сейчас она занимает 331-е место в рейтинге.
Чемпионка турнира в Риме получит тысячу очков и почти €700 тыс. призовых. В прошлом году его выиграла выступающая за Казахстан Елена Рыбакина.
Турниры категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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