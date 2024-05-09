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Впервые в истории европейца трижды признали самым ценным игроком НБА

Йокич стал первым в истории европейцем, признанным самым ценным игроком НБА
Центровой «Денвера» Никола Йокич ранее получал награду в 2021 и 2022 годах. В этом сезоне он стал всего вторым игроком в истории лиги, который записал на свой счет более 2000 очков, 900 подборов и 700 передач за сезон
Никола Йокич
Никола Йокич (Фото: Ron Chenoy / USA Today Sports / Reuters)

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третий раз за последние четыре года был признан самым ценным игроком сезона в НБА, он стал всего девятым баскетболистом в истории турнира и первым европейцем, который получил эту награду три раза. Об этом сообщается на сайте НБА.

Лучший игрок лиги с прошлого сезона получает приз имени Майкла Джордана.

В регулярном сезоне Йокич стал 10-м в НБА по очкам, четвертым по подборам и третьим по передачам за игру. Йокич занял второе место по числу дабл-даблов (68) и трипл-даблов (25) и реализовал 58,3% бросков с игры (десятый результат).

Он второй игрок в истории лиги после Оскара Робертсона (1962), который набрал не менее 2000 очков, сделал 900 подборов и 700 передач за сезон.

Ранее серб получал награду в 2021 и 2022 годах.

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Помимо Йокича и американца Ларри Берда (по три награды), остальными обладателями титула MVP по три раза и более становились только темнокожие баскетболисты — Карим Абдул-Джаббар (6), Майкл Джордан (5), Билл Расселл (5), Уилт Чемберлен (4), Леброн Джеймс (4), Мэджик Джонсон (3) и Мозес Мэлоун (3).

«Денвер» с Йокичем в этом сезоне установил клубный рекорд по числу побед за «регулярку» (57 побед, 25 поражений).

Во втором раунде плей-офф клуб Йокича играет с «Миннесота Тимбервулвз» (0–2).

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Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол НБА Никола Йокич
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