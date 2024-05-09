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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал, как Белоруссия присоединится к ядерным учениям России

Путин: Минск присоединится к ядерным учениям Москвы на втором этапе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Белоруссия присоединится к России на втором этапе ядерных учений, сообщил президент Владимир Путин, передает БелТа. По его словам, дано соответствующее поручение министерствам обороны и генеральным штабам двух стран.

«В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям», — подчеркнул глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил это. Он подчеркнул, что первый этап ядерных учений страны провели порознь.

«Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, генеральные штабы уже приступили к исполнению.

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6 мая Минобороны заявило, что начата подготовка к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). Опрошенные РБК эксперты отмечали, что Россия периодически проводила учения с отработкой применения таких вооружений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал запланированные учения с заявлениями официальных западных лиц по поводу отправки вооруженных контингентов на Украину. По его словам, речь идет о заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона, «британских представителей» и «представителей сената США». В середине марта Путин говорил, что Россия отнесется к войскам США как к интервентам, если они появятся на Украине.

В конце февраля Макрон не исключил отправку войск на Украину. Позже в интервью изданию The Economist он подчеркнул, что условиями отправки военных контингентов в страну будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также не исключил, что для западных войск в стране «придет время».

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