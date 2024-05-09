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Военная операция на Украине ,  
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Хакеры взломали украинские телеканалы для трансляции парада Победы

Сюжет
Военная операция на Украине
Эфир украинских телеканалов прервался на парад Победы, сбой устранили через 18 минут. Пророссийские хакеры отчитались о публикации цитаты Путина на сайтах украинских вузов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» и запустили трансляцию парада Победы в Москве, пишет «Детектор Медиа» со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Трансляция парада продолжалась с 10:00 до 10:18, после чего телеканалы перешли на IPTV — иной способ получения сигнала. Нацсовет обратится в спецподразделение ООН — Международный союз электросвязи.

Одесский телеграм-канал «Одесса INFO» сообщил в 10:10, что парад транслируют «по всем каналам».

Анонимный хакер из группы «Килобайт V» рассказал госагентству «РИА Новости» об атаке на 100 украинских сайтов, где разместили поздравление с 9 Мая и цитату президента Владимира Путина. Кроме того, хакеры опубликовали инструкцию по связи с российскими войсками для сдачи в плен. Пострадали, прежде всего, порталы вузов, лицеев и других учебных заведений.

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В Уфе сигнал провайдера «Уфанет» прервался во время трансляции парада Победы. Эфир на нескольких телеканалах остановился на одном кадре, еще на нескольких транслировались кадры и надписи, связанные с Украиной.

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве утром 9 мая. Он впервые состоялся под снегопадом. В параде приняли участие 9 тыс. человек и 75 единиц техники. Путин выступил с поздравительной речью.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Парад Победы хакеры 9 Мая парад 9 мая телеканалы
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