Хакеры взломали украинские телеканалы для трансляции парада Победы

Эфир украинских телеканалов прервался на парад Победы, сбой устранили через 18 минут. Пророссийские хакеры отчитались о публикации цитаты Путина на сайтах украинских вузов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» и запустили трансляцию парада Победы в Москве, пишет «Детектор Медиа» со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Трансляция парада продолжалась с 10:00 до 10:18, после чего телеканалы перешли на IPTV — иной способ получения сигнала. Нацсовет обратится в спецподразделение ООН — Международный союз электросвязи.

Одесский телеграм-канал «Одесса INFO» сообщил в 10:10, что парад транслируют «по всем каналам».

Анонимный хакер из группы «Килобайт V» рассказал госагентству «РИА Новости» об атаке на 100 украинских сайтов, где разместили поздравление с 9 Мая и цитату президента Владимира Путина. Кроме того, хакеры опубликовали инструкцию по связи с российскими войсками для сдачи в плен. Пострадали, прежде всего, порталы вузов, лицеев и других учебных заведений.

В Уфе сигнал провайдера «Уфанет» прервался во время трансляции парада Победы. Эфир на нескольких телеканалах остановился на одном кадре, еще на нескольких транслировались кадры и надписи, связанные с Украиной.

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве утром 9 мая. Он впервые состоялся под снегопадом. В параде приняли участие 9 тыс. человек и 75 единиц техники. Путин выступил с поздравительной речью.