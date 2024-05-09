В Башкирии беспилотник атаковал один из крупнейших нефтекомплексов России

После ночной атаки на анапскую нефтебазу удару подвергся крупный НПЗ в Башкирии. На одной из установок задымление, рассказал глава региона. От Украины до этого НПЗ — около 1,4 тыс. км по прямой

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Беспилотник атаковал предприятие «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Удар произошел около 13:00 по местному времени (11:00 мск).

«Произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП — экстренные службы и руководители силовых ведомств», — добавил он.

Повреждено строение насосной станции, пожара и пострадавших нет, уточнили в МЧС. На месте работают 30 сотрудников ведомства, которые занимаются «ликвидацией последствий». МЧС не уточнило характер последствий.

Расстояние между городом Салават и территорией Украины составляет около 1,4 тыс. км.

«Газпром нефтехим Салават», согласно информации на сайте предприятия, это крупнейший нефтехимический комплекс России, это предприятие — один из лидеров в структуре «Газпрома» по нефтепереработке, нефтехимии и производству минеральных удобрений. В состав комплекса входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер». Там выпускают более 150 наименований продукции, в том числе автомобильные бензины, нефтяное и дизельное топливо, мазут, битум аммиак, серу, разные виды полиэтилена и другие.

Месяц назад глава Башкирии рассказывал о возведении механических ограждений на предприятиях «Башнефти» для защиты от атак дронов. «Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, потому что они, допустим, первый удар выдержат, но тут же может быть второй удар <...>. В целом, когда я говорю о «Башнефти», имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы», — признал он. Хабиров подчеркнул, что по всей России все потенциальные цели [системами ПВО] «Панцирями» не закроешь».

Этой ночью атаке беспилотников подверглась нефтебаза в селе Юровка в Краснодарском крае. Примерно шесть дронов смогли подавить, некоторые упали на территории объекта, что привело к пожару и повреждении резервуаров. К утру возгорание смогли локализовать.

Вечером 7 мая удар был нанесен по нефтебазе в Луганске, пятеро человек получили ранения. По предварительным данным, атаку совершили ракетами ATACMS. «В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления», — рассказал глава региона Леонид Пасечник.