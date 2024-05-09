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Военная операция на Украине ,  
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Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Украины Кубракова

На Украине уволили министра инфраструктуры после атак на объекты энергетики
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Кубраков
Александр Кубраков (Фото: Юлия Овсянникова / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная рада Украины уволила Александра Кубракова с поста вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры, сообщает издание «Страна.ua».

За отставку Кубракова проголосовали 272 депутата парламента, против не проголосовал никто, 13 человек воздержались.

Сам экс-министр заявил, что готов предоставить отчет по работе министерства по всем направлениям. Также он отметил, что никто, в том числе глава правительства Денис Шмыгаль, не обсуждал с ним решение об увольнении.

«Страна.ua» пишет, что об отставке министра начали говорить после атак и впоследствии вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры, которое возглавлял Кубраков.

На Украине заявили об атаках на объекты энергетики в пяти областях
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

8 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов сообщил, что в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Восстановление этих объектов он оценил в $1 млрд.

С марта этого года украинские власти сообщили о разрушении или повреждении в результате атак на энергетическую инфраструктуру ДнепроГЭС, Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС. Под удары попали также Каневская и Днестровская ГЭС. Глава МИДа Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy отметил, что в стране в результате российских ударов была повреждена половина энергетической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Верховная рада Украины Украина Министерство инфраструктуры Украины увольнение отставка
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