Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Украины Кубракова

На Украине уволили министра инфраструктуры после атак на объекты энергетики

Александр Кубраков (Фото: Юлия Овсянникова / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная рада Украины уволила Александра Кубракова с поста вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры, сообщает издание «Страна.ua».

За отставку Кубракова проголосовали 272 депутата парламента, против не проголосовал никто, 13 человек воздержались.

Сам экс-министр заявил, что готов предоставить отчет по работе министерства по всем направлениям. Также он отметил, что никто, в том числе глава правительства Денис Шмыгаль, не обсуждал с ним решение об увольнении.

«Страна.ua» пишет, что об отставке министра начали говорить после атак и впоследствии вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры, которое возглавлял Кубраков.

8 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов сообщил, что в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Восстановление этих объектов он оценил в $1 млрд.

С марта этого года украинские власти сообщили о разрушении или повреждении в результате атак на энергетическую инфраструктуру ДнепроГЭС, Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС. Под удары попали также Каневская и Днестровская ГЭС. Глава МИДа Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy отметил, что в стране в результате российских ударов была повреждена половина энергетической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.