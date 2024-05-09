Слишкович стал вторым лучшим тренером месяца в РПЛ в истории «Спартака»
Возглавивший «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович стал лучшим тренером апреля в РПЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Слишкович — второй тренер «Спартака» после Доменико Тедеско, который получил эту премию. Тедеско признавали лучшим в августе и сентябре 2020 года.
Слишкович опередил Мурада Мусаева («Краснодар»), Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Валерия Карпина («Ростов») и Сергея Игнашевича («Балтика»), выиграв голосования экспертов и болельщиков.
Босниец руководит «Спартаком» с 14 апреля, под его руководством команда разгромила в РПЛ «Ростов» (5:1), сыграла вничью с ЦСКА (0:0) и победила «Локомотив» (3:2).
В Кубке России «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом» и победил «Динамо» (2:0), выйдя в финал «пути регионов».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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