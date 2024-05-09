РПЛ: Слишкович стал вторым лучшим тренером месяца в истории «Спартака»

Слишкович стал вторым лучшим тренером месяца в РПЛ в истории «Спартака»

Владимира Слишковича, который в трех матчах одержал со «Спартаком» две победы и один раз сыграл вничью, признали лучшим тренером апреля. Он выиграл голосования экспертов и болельщиков

Владимир Слишкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Возглавивший «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович стал лучшим тренером апреля в РПЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Слишкович — второй тренер «Спартака» после Доменико Тедеско, который получил эту премию. Тедеско признавали лучшим в августе и сентябре 2020 года.

Слишкович опередил Мурада Мусаева («Краснодар»), Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Валерия Карпина («Ростов») и Сергея Игнашевича («Балтика»), выиграв голосования экспертов и болельщиков.

Босниец руководит «Спартаком» с 14 апреля, под его руководством команда разгромила в РПЛ «Ростов» (5:1), сыграла вничью с ЦСКА (0:0) и победила «Локомотив» (3:2).

В Кубке России «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом» и победил «Динамо» (2:0), выйдя в финал «пути регионов».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.