МЧС сообщило о последствиях атаки дрона на нефтекомплекс в Башкирии
После атаки беспилотника на нефтекомплекс в Башкирии было повреждено здание насосной станции, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В ликвидации последствий происшествия участвуют более 30 специалистов и шесть единиц техники.
«Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет», — добавили в ведомстве.
Около 11:00 мск беспилотник атаковал предприятие «Газпром нефтехим Салават» в башкирском городе Салават. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в районе одной из установок предприятия произошло задымление. При этом сам нефтекомплекс, как отметил Хабиров, работает в штатном режиме.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика