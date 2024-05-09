МЧС Башкирии: после атаки дрона на нефтекомплекс повреждена насосная станция

МЧС сообщило о последствиях атаки дрона на нефтекомплекс в Башкирии

Фото: МЧС России

После атаки беспилотника на нефтекомплекс в Башкирии было повреждено здание насосной станции, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий происшествия участвуют более 30 специалистов и шесть единиц техники.

«Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет», — добавили в ведомстве.

Около 11:00 мск беспилотник атаковал предприятие «Газпром нефтехим Салават» в башкирском городе Салават. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в районе одной из установок предприятия произошло задымление. При этом сам нефтекомплекс, как отметил Хабиров, работает в штатном режиме.