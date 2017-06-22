ФСО защитит имущество чиновников

Дума приняла законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за предоставление ФСО полномочий по охране персональных данных находящихся под охраной лиц. Формулировки закона позволяют засекретить информацию об имуществе чиновников

Фото: Олег Яковлев / РБК

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли президентский законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). Как сообщает корреспондент РБК, в поддержку инициативы высказались 377, против проголосовали 36 парламентариев. Как заявил депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный, против законопроекта выступили коммунисты.

Документ, в частности, наделяет ФСО полномочиями по обеспечению защиты персональных данных лиц, находящихся под госохраной. Такая норма появилась в законопроекте ко второму чтению. Эксперты из Transparency International (TI) ранее выказали обеспокоенность, что это приведет к исчезновению из всех публичных реестров информации о президенте, премьер-министре, генпрокуроре, руководителе следственного комитета, спикерах обеих палат парламента и председателях Верховного и Конституционного судов, а также сведений об их близких, заявлял замглавы TI Илья Шуманов.

В свою очередь, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») ранее пояснял РБК, что принятый закон не повлияет на декларации охраняемых объектов, эти сведения будут публиковаться в обычном режиме. Под запретом окажется лишь информация о местах проживания и пребывания из-за необходимости обезопасить охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, например терактов, пояснил он.

В ходе обсуждения законопроект раскритиковал также депутат Куринный: «Фактически, принимая этот закон, мы исключаем из-под общественного, журналистского контроля имущество [чиновников]», — заявил он. И отметил, что перечень лиц, которые могут находиться под госохраной и, соответственно, информация о собственности которых исключается из реестров, четко не прописан и может быть очень широким.

У ФСО появляется и ряд других новых полномочий. Так, спецслужба получает право «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны», говорится в законопроекте. ФСО также сможет бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты.

Вводит законопроект и ряд ограничений для сотрудников госохраны: после его вступления в силу сотрудники ФСО будут обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию. Кроме того, работникам ФСО будет запрещено сообщать в СМИ и в соцсетях о принадлежности к спецслужбе, а также размещать фотографии и видео с изображениями себя и своих коллег.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале президентом Владимиром Путиным. После принятия Думой он также должен быть одобрен Советом Федерации и подписан главой государства.