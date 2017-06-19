Трехэтажные палаты парламента

Дворец во дворе Госдумы отреставрируют за счет Москвы

Вячеслав Володин договорился с Сергеем Собяниным о реконструкции за счет столицы разрушающихся во дворе парламента палат Троекуровых, рассказали собеседники РБК в нижней палате

Дворец боярина Троекурова. Палаты XVI–XVII веков (Фото: Министерство культуры России)

Заброшенный дворец

Госдума начала подготовку к реконструкции памятника культурного наследия федерального значения «Дворец боярина Троекурова. Палаты XVI–XVII веков» (Георгиевский пер., д. 4–6), рассказали РБК несколько депутатов. Об этом им доложил на заседании Совета Думы на прошлой неделе депутат от Москвы, бывший вице-мэр столицы Владимир Ресин. По информации собеседников РБК, в обновленном здании будут размещены думские комитеты по международным делам и по делам СНГ, а также их аппараты.

Трехэтажные палаты XVI–XVII веков, принадлежавшие главе Стрелецкого приказа при Петре I боярину Ивану Троекурову, были одним из самых высоких гражданских зданий петровской Москвы. Дом представляет собой пример перехода от традиционных боярских палат к дворцовому зданию нового типа. Оказавшись в 1990-е годы на режимной территории Госдумы, памятник стал недоступен для осмотра и уже много лет пустует.

По данным Росреестра, в 2001–2010 годах здание находилось в собственности города под управлением департамента культурного наследия. С 2010 года здание находится в собственности государства. В оперативном подчинении здание с 2011 года находится у управления по эксплуатации зданий Федерального собрания — это структура Управления делами российского президента. В 2013 году архитектурный памятник признали аварийным.

В 2014 году управление по эксплуатации объявило ряд тендеров, связанных с экспертизой смет и проектной документации на реставрацию дворца «с приспособлением к современному использованию». Тогда же «Мосводоканал» выступил заказчиком в нескольких тендерах, связанных с подключением дома к системе водоснабжения и водоотведения.

В начале 2000-х годов в Госдуме высказывалась идея использовать здание площадью 1495 кв. м для представительских нужд парламента, разместив там комнату для переговоров, зал для приема делегаций, музей Госдумы и ресторан, но развития идея не получила. Планы правительства Москвы превратить палаты в один из музеев в составе туристско-рекреационной зоны «Золотое кольцо Москвы» не были реализованы.

«С 1991 года все время говорят об этом здании. Его долгое время не реставрировали, потому что было непонятно, к кому оно относилось», — прокомментировал РБК председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Пресс-секретарь Управделами президента Елена Крылова в течение нескольких дней не отвечала на запросы РБК с просьбой прокомментировать судьбу дворца.

Заплатит мэрия

Сейчас ведутся консультации с правительством Москвы по реконструкции палат, которая завершится в будущем году, рассказал РБК председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Переговоры еще идут, но думаю, что этот памятник, который находится на балансе Управления делами президента, может взять на баланс правительство Моск​вы. В этом случае реконструкция будет проведена за бюджет правительства столицы», — сказал он. Володин договорился с Собяниным, что Москва оплатит реконструкцию и здание отдадут мэрии, знает другой собеседник РБК в Думе.

«Предложение Володина заключается в том, чтобы два комитета, выполняющие представительные функции в плоскости парламентской дипломатии, получили здание представительского класса, каковым и является данный памятник архитектуры», — сказал Слуцкий.

Палаты находятся на режимной территории, поэтому могут использоваться только Думой, пояснил РБК Володин. Переезд в это здание двух комитетов поможет освободить кабинеты в здании Госдумы для депутатов, так как многие из них сидят в одних помещениях со своими помощниками, прокомментировал собеседник РБК, близкий к руководству Думы.

Подобные исторические здания нередко используются для размещения в них представительских офисов, однако с учетом местоположения дома во дворе Госдумы, куда доступ ограничен, его коммерческое использование невозможно, отметил директор отдела управления строительством компании CBRE Михаил Каплун.

Рассматривать здание отдельно под коммерческое использование можно только в том случае, если Госдума переедет на новое место, как когда-то планировалось, и освободившиеся площади будут в коммерческом использовании, заметила директор департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольга Широкова.

Дворец боярина Троекурова. Палаты XVI–XVII веков (Фото: Министерство культуры России)

Цена вопроса

Стоимость реконструкции дворца еще не оценивалась, говорит Слуцкий. Все будет сделано так, чтобы «больших денег не съесть», уверил он. Ответственный за подготовку Ресин отказался отвечать на вопросы РБК.

Оценить стоимость реконструкции здания проблематично, но это точно будет стоить минимум в два раза дороже, чем новое строительство в тех же объемах, полагает Каплун. Он приводит оценку ​​​​​​от 100 тыс. руб. на 1 кв. м и больше — то есть при площади здания от 150 млн руб.​​

В июне 2017 года дворец распоряжением правительства был исключен из списка объектов культурного наследия федерального значения, которые находятся под охраной Минкультуры. Это распоряжение означает, что изымаются полномочия по охране памятника у Минкультуры и передаются департаменту культурного наследия Москвы, поясняет активист движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

У регионального органа меньше полномочий по надзору за памятником, чем у федерального, например, представителю Минкультуры проще проходить на закрытую территорию, отметил Новичков. Снижение статуса объекта избавит власти Москвы от необходимости согласований с ведомством при реконструкции дворца, указал представитель «Архнадзора». На момент публикации материала Минкультуры не предоставило комментарий РБК.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов подтвердил РБК, что функции по государственной охране, использованию и популяризации данного объекта находятся в ведении Мосгорнаследия. В то же время здание не находится на балансе департамента, а числится в собственности государства. «На баланс Мосгорнаследия ставятся только те объекты, которые переданы нам в оперативное управление департаментом имущества города Москвы», — пояснил Емельянов. Пресс-служба московского департамента имущества не ответила на запрос РБК.

На другие памятники денег нет

Странно, что Москва потратится на реконструкцию здания, которым будет пользоваться Дума, удивился эксперт «Архнадзора». По его словам, власти столицы выделяют незначительные деньги на реставрацию памятников — бюджет департамента культурного наследия Москвы составляет в 2017 году 3 млрд руб. Из этих средств около 2 млрд руб. предусмотрено на сохранение объектов культурного наследия. Для сравнения: бюджет департамента культуры Москвы составляет 54 млрд руб. На реставрацию одного памятника достаточно 2 млрд, указал Новичков. «При каждом обращении «Архнадзора» в департамент культурного наследия о необходимости реставрации объектов культурного наследия, которые находятся на балансе правительства Москвы, нам отвечают, что денег нет», — посетовал эксперт.

Володин заявил РБК, что интерес городских властей заключается в перспективах переезда Думы — после этого здание останется за Москвой.

Володин смог договориться в интересах Думы, отметил политолог Константин Калачев. Реставрация дворца Троекурова — один из примеров активности Володина на его посту спикера, прокомментировал политолог Николай Миронов. Реставрация больше нужна Володину, чем Собянину, поскольку коммерческое значение здания невелико, считает эксперт. «У спикера и мэра сложился союз, после того как Володин помог Собянину с прохождением в Думе законопроекта о реновации жилья​», — заключил политолог.

Политолог Екатерина Шульман считает, что будет очень эффектно, если Дума будет принимать иностранные делегации в этом красивом историческом здании. «Володин, считая себя более влиятельным спикером, чем его предшественники, окинув, видимо, свои владения взглядом, решил навести порядок и в этом здании», — сказала она.