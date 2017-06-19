Замороженное лето

Из-за плохой погоды в России упали продажи прохладительных напитков, шашлыка и кондиционеров

Холодные весна и начало лета отразились на продажах ретейлеров. Спрос на мороженое упал в три раза по сравнению с прошлым годом, существенно меньше стали покупать квас, шашлыки и одежду. Хитами продаж стали зонты и обогреватели

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Испорченный праздник

Холодная погода весной и в начале лета изменила покупательские предпочтения россиян и отразилась на спросе, рассказали опрошенные РБК ретейлеры. По сравнению с тем же периодом 2016 года значительно сократились продажи мороженого, прохладительных напитков и шашлыка.

Весной и в первой половине июня в Центральном регионе России в 2017 году стоит непривычно холодная и дождливая погода. Май 2017 года синоптики назвали самым холодным в XXI веке. Среднемесячная температура была около 10,9 градуса, что на 2,2 градуса ниже нормы. 29 мая в Москве случился ураган, порывы ветра достигали скорости 22 м/с, а 2 июня москвичи и петербуржцы написали в социальных сетях о выпавшем снеге.

Из-за холодной погоды весной в этом сезоне продается в два-три раза меньше мороженого, чем обычно, рассказал РБК Сергей Куранов, владелец и генеральный директор компании «ИнтерАйс», которая развивает сеть киосков мороженого. По его словам, скорее всего, потери не получится восполнить за оставшиеся месяцы лета. Обычно самые большие продажи приходятся на теплые дни весны, когда люди за зиму соскучились по мороженому. Но в этом году холодными были и весна, и начало лета, а в июле и августе покупатели, как правило, уезжают в отпуск, объясняет Куранов.

Директор по маркетингу категории мороженого компании Unilever в России Алена Шепитько признает, что продажи фруктовых льдов в мае 2017 снизились более чем на четверть по сравнению с маем прошлого года. Однако, по ее словам, не все виды мороженого так зависят от погоды.

У многих производителей «склады забиты» продукцией, сообщил врио гендиректора Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. Пониженный спрос наблюдается с мая — ​ во время Праздника мороженого, который прошел в Москве 27 мая, продажи были в три раза ниже, чем обычно, рассказал Яшин. В тот день температура не превышала 17 градусов, хотя обычно в это время года воздух прогревается свыше 25 градусов.

Сильнее всего от холодов страдают точки продаж в парках и в дачных местностях — там падение спроса может превышать 30%, считает генеральный директор ГК «Айсберри» Роман Лола. В общепите ситуация не столь пессимистичная, а в торговых центрах за счет притока посетителей в плохую погоду можно видеть даже прирост продаж, говорит он.

​Федеральные торговые сети тоже заметили изменения. В «Дикси» продажи мороженого и напитков в натуральном выражении сократились в среднем на 10% по сравнению с 2016 годом, а шашлыка — на 20%, рассказывает представитель ретейлера Владимир Русанов. В «Перекрестке» продажи мороженого увеличились на 11%, говорит директор по маркетингу сети Дмитрий Медведев. Правда, эта динамика приводится в денежном выражении. При этом морсы и квас стали покупать меньше — на 21 и 18% соответственно. Зато, по его словам, «хитом этого сезона можно назвать зонт» — продажи этой товарной категории выросли на 136%.

Продуктовые ретейлеры в меньшей мере страдают от холодов, так как они могут относительно оперативно скорректировать план закупок. А вот на производителях сезонных товаров погодные условия оказывают более негативное влияние, считает партнер EY Юрий Макаров.

Обогреватели вместо кондиционеров

Холодное лето повлияло не только на продажи продуктов. Спрос на летнюю технику (вентиляторы и кондиционеры) обычно возрастает в мае и продолжается в июне, рассказывает представитель «М.Видео» Валерия Андреева. Но в этом году за первые две недели июня данные товарные категории в московском регионе продавались на 30% с лишним хуже, чем за аналогичный период прошлого года. Зато спросом пользуется техника для обогрева (тепловентиляторы, конвекторы, радиаторы): в «М.Видео» в июне 2017 года относительно предыдущего месяца их продажи увеличились вдвое.

Продажи вентиляторов по сравнению с прошлым годом сократились вдвое, на столько же выросли продажи масляных радиаторов, тепловентиляторов и нагревателей, подтверждает представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.

Примерно на 15–20% уменьшилась в мае—​июне 2017 года выручка ретейлеров одежды, говорит руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, ссылаясь на опросы самих компаний. Это подтверждает и представитель Fashion Consulting Group Ольга Штейнберг. По ее словам, если базовые коллекции не удастся распродать и в следующем сезоне, вещи придется предлагать на площадках для распродаж. «Но сейчас люди стали рациональнее и уже не покупают вещи т​олько потому, что они стоят дешево», — предупреждает Штейнберг.

Между тем сокращение продаж может быть связано не только с холодами, но и с продолжающимся снижением покупательной способности россиян, отмечает Макаров из EY. Согласно недавнему исследованию «Ромира», по сравнению с прошлым годом население значительно сократило объем покупок одежды и обуви — теперь это делают не 38, а 27% опрошенных. Как говорилось в опубликованном в мае опросе ВЦИОМа и центра социального проектирования «Платформа», покупка одежды является затруднительной почти для 40% россиян.