Донецкий уголь загоняют в угол

Украина научит Европу и Турцию распознавать нелегальные поставки из ДНР и ЛНР

Минэнергоугля Украины попросило МИД проинформировать посольства семи стран ЕС и Турции о том, как можно распознать уголь из Донбасса, поставки которого Киев называет нелегальными. Однако у трейдеров есть способы это сырье «легализовать», например смешав с российским углем

Шахта «Трудовская» в Донецке (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в МИД страны письмо с просьбой через украинские посольства информировать восемь государств о том, как распознать поставки угля из Донбасса, передает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на копию этого документа. Предупредить просят Нидерланды, Испанию, Болгарию, Бельгию, Польшу, Турцию, Молдавию и Румынию.

Ведомство предлагает сообщить о том, как идентифицировать уголь, незаконно вывезенный из ДНР и ЛНР. В частности, соответствующую информацию о предполагаемых поставках из самопровозглашенных республик должны получить местные порты, таможенные органы, а также существующие и потенциальные покупатели.

Представители украинских Минэнергоугля и МИДа не смогли оперативно ответить на вопросы РБК. Посольства всех восьми стран в Киеве, о которых говорится в письме, также пока не ответили на запросы.

​Идея предупредить зарубежных покупателей о незаконных поставках угля возникла в крупнейшем на Украине угольном холдинге ДТЭК Рината Ахметова. Компания в марте заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР после введения там властями самопровозглашенных республик внешнего управления. ДТЭК направил письмо с просьбой об этом в Министерство энергетики Украины, сообщил РБК представитель компании. Распознавать уголь из Донбасса предполагается по документам происхождения, а также по характеристикам сырья, добавил он.

Сертификацией угля занимаются специальные центры экспертизы, такие как Росстандарт и Incolab Services, которым на анализ предоставляют образцы продукции. В имеющейся в распоряжении РБК копии сертификата на антрацит, выданного Incolab Services в апреле, происхождение угля не указано. Этот образец был поставлен в порт Ростова-на-Дону. Его характеристики включают: зольность 4,2%, влажность 5%, наличие серы 1,4%. Этот уголь идентичен добываемому в Ростовской области, говорит представитель Южной угольной компании Роман Крюковский​.

Крюковский поясняет, что его компания предоставляет покупателям сертификат происхождения, выписанный Торгово-промышленной палатой России, и что происхождение угля указывается только в этом документе. Однако многие страны, например Италия, Испания, Греция и Египет, такого сертификата не требуют, сообщил РБК угольный трейдер на условиях анонимности. Это подтвердил еще один источник на угольном рынке.

Действия украинских властей могут привести к тому, что на бумаге добыча угля в Ростовской области вырастет, считает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов: уголь, поставляемый из Донбасса, будут смешивать с российским, а в качестве места происхождения будут указывать Россию. «Так и поступают дельцы, которые завозят уголь с непризнанных территорий и смешивают его с российским», — подтвердил РБК представитель одного из крупных российских трейдеров.

Порт Ростова-на-Дону резко увеличил экспорт грузов в январе—апреле 2017 года до 692,1 тыс. т — на 36,6% к аналогичному периоду прошлого года. Рост произошел во многом за счет роста экспорта угля (за четыре месяца было поставлено 407,4 тыс. т).

По словам Худалова, продавцам угля из ЛНР и ДНР составление угольных смесей выгодно вдвойне. Дело в том, что в донбасском угле содержание серы превышает 1%, а в кузбасском, с которым его лучше всего смешивать, ее не более 0,3–05%. В случае, если содержание серы в товаре больше 1%, угольных трейдеров штрафуют, напоминает эксперт.

ДТЭК подозревает, что уголь из ДНР и ЛНР пытаются продать компаниям в Турции и Испании, предлагая 50-процентные скидки. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук 7 июня, передает «Униан»: «То, что мы видим, — это около 50 тыс. т антрацита в месяц, есть попытки поставлять его в Турцию… Также судно объемом 30 тыс. т собирают в Испанию». По словам Сахарука, рынок антрацита в России перенасыщен, поэтому власти непризнанных республик и пытаются отправить топливо на экспорт.