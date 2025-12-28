Биограф Зеленского раскрыл урок перепалки с Трампом

После скандала в Белом доме украинские власти придерживаются подхода, при котором благодарят Трампа за усилия в урегулировании и обвиняют Россию в продолжении конфликта, рассказал Шустер

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Февральская встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, окончившаяся словесной перепалкой, стала «поворотным моментом» в подходе Киева к отношениям с Вашингтоном. Об этом в интервью The Times заявил написавший биографию украинского лидера журналист The Time и The Atlantic Саймон Шустер.

Зеленский пообещал журналисту дать первое интервью после встречи в Белом доме, поэтому Шустер отправился в Киев. Он рассказал, что ужинал с полковником ВСУ, когда обоим стали приходить сообщения о том, что встреча окончилась спором Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Трамп тогда заявил, что у Киева «нет козырей», а Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности. Тот подчеркнул, что не раз благодарил США за поддержку, а также заявил, что Украина хочет прекращения войны. Тем не менее Трамп сказал, что Украина должна «заключить сделку», иначе США остановят помощь. Речь шла о сделке по редкоземельным металлам, которая предполагала получение США доступа к украинским месторождениям в обмен на помощь. Стороны заключили такую сделку весной после трех месяцев переговоров.

По словам Шустера, ужинавший с ним офицер сначала одобрил поведение Зеленского словом «молодец», но затем произнес: «Но теперь мы в дерьме». Это оказалось довольно верной оценкой, признал журналист: после спора США на время приостанавливали поставки оружия и обмен разведданными. «Что Трамп вынес из этой февральской встречи, похоже, так это то, что украинцы не были готовы серьезно говорить о мире», — сказал Шустер.

Извлеченные Зеленским из этой встречи уроки повлияли на подход Киева в последующие месяцы: как сообщил Шустеру один из высокопоставленных украинских дипломатов, по этой причине власти Украины «при каждом удобном случае» стараются продемонстрировать Вашингтону, что реальным препятствием к заключению мирного соглашения является позиция Москвы.

«Украинцы сделали все возможное, чтобы не отвергнуть ни одну из мирных инициатив Трампа, даже когда они были им совершенно неприятны», — отметил Шустер.

Одним из примеров он называет проект мирного плана США из 28 пунктов. Европейские чиновники опасались, что Москва может использовать его в своих целях, писал Bloomberg, называя инициативу «троянским конем» России.

После того как этот план появился, украинские и европейские делегации провели несколько раундов переговоров с представителями США, в результате чего проект был переработан. Киев на его основе подготовил мирный план из 20 пунктов, обсуждать положения которого Зеленский намерен с Трампом на встрече во Флориде 28 декабря.

«Послание Трампу [после обнародования плана из 28 пунктов] было таким: «Спасибо вам за ваши усилия, мы действительно ценим, сколько времени вы вкладываете в этот мирный процесс. Мы видим этот документ, давайте сядем и поговорим о нем, рассмотрим его пункт за пунктом, чтобы обсудить, что возможно, а что нет», — описывает подход Киева Шустер.

Ожидается, что Зеленский будет придерживаться этого подхода на предстоящей встрече с президентом США. Экс-посол Великобритании в России (2016–2020) Лори Бристоу сказал, что главным достижением украинского президента по итогам этой встречи должно стать удержание Трампа «на своей стороне».

После представления Зеленским плана из 20 пунктов замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что он кардинально отличается от версии, которая обсуждалась на переговорах российской и американской сторон. В Кремле сообщили, что анализируют инициативу.