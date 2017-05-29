Дума требует оценку

Вячеслав Володин раскритиковал правительство за страх перед спорными законами

Вячеслав Володин Фото: Анна Исакова / ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Белый дом за отказ от оценки резонансного законопроекта по запрету анонимности в мессенджерах, рассказали РБК два участника заседания совета нижней палаты. Спикер добивается, чтобы скандальная инициатива ассоциировалась не только с Думой, считает эксперт

На заседании Совета Госдумы в четверг, 25 мая, спикер нижней палаты Вячеслав Володин раскритиковал правительство за то, что оно устранилось от оценки резонансного законопроекта по запрету анонимности в мессенджерах и не высказывало публично своей позиции. Об этом РБК рассказали два участника заседания совета.

Дискуссия возникла вокруг законопроекта, который накануне внесла группа депутатов от ЛДПР, КПРФ и «Единой России», отметил один из источников РБК. «Володин возмутился тем, что, несмотря на просьбу принять законопроект как можно быстрее, министр связи [Николай] Никифоров публично заявил том, что его даже не читал», — рассказал собеседник РБК в совете Госдумы.

Володин обратил внимание правительства на то, что по таким вопросам «общая должна быть позиция, заявление [правительства], что закон правильный и [Белый дом] всецело поддерживает депутатов», пересказывает разговор на совете другой его участник. «Получается, законопроект внесли «какие-то депутаты», а остальные ни при чем», пересказал слова спикера собеседник РБК.

Председатель Думы указал полномочному представителю президента в нижней палате Гарри Минху, что раз законопроект «важен для страны», то на него необходимы отзывы и администрации президента, и правительства, рассказал источник РБК. В соответствии с регламентом Госдумы правительство обязано предоставлять отзывы на законопроекты, касающиеся финансово-экономических вопросов, требующие расходов бюджета, а также на поправки в Уголовный кодекс. «Но на практике отзывы депутаты запрашивают на все резонансные инициативы», — отметил источник.

Ранее источник РБК в думском комитете по информационной политике рассказывал РБК, что внесенный депутатами законопроект о мессенджерах разрабатывался экспертами Медиакоммуникационного союза, а «Роскомнадзор его концептуально поддерживает». По словам главы комитета Леонида Левина, документ уже до конца весенней сессии должен быть принят в первом чтении, но ко второму он будет нуждаться в доработке.

Это уже не первый случай критики Володиным правительства. На пленарном заседании 19 февраля он сообщил не пожелавшему выступать полпреду правительства Александру Синенко: «Вы знаете, какие мысли навевает нежелание вас принять участие в дискуссии? Что эта тема только депутатского корпуса». Он предложил полпреду «более творчески подходить к норме регламента», имея в виду возможность выступления не только по правительственным законопроектам. Тогда и у правительства «всегда будет тонус», заключил спикер.

Одновременно с этим Володин инициировал поправки в регламент Думы, требующие от правительства предоставлять по запросу депутатов оценку регулирующего воздействия законопроектов по вопросам финансово-экономической политики. В конце прошлого года группа депутатов от фракции «Единой России» внесла поправки, согласно которым правительство хотели обязать информировать Думу по всем законопроектам, для реализации которых нужны подзаконные акты от кабинета министров.

Но это не устроило правительство, и по итогам встречи Володина с премьером Дмитрием Медведевым инициативу парламентариев пришлось смягчить и вместо специального закона принять лишь поправки в регламент. В соответствии с ними нижняя палата будет назначать третье чтение ряда законопроектов только после «поступления информации правительства о внесении проектов соответствующих нормативных актов».

Володин не хочет, чтобы его воспринимали как технический придаток, а Дума выглядела как законодательный департамент администрации президента, говорит РБК политолог Николай Миронов. «Он не желает, чтобы проект о мессенджерах ассоциировался только с Госдумой. Дума всегда была мальчиком для битья в информационной политике, так отводился удар от правительства и президента. Володин пытается это исправить, чтобы он лично не замазывался с Думой, так как у него большие амбиции», — объяснил эксперт. При этом, отмечает он, когда спикер работал в администрации президента и сам отстраивал эту систему, его такая форма взаимодействия с Думой устраивала.

По мнению политолога Константина Калачева, подобные конфликтные моменты в отношениях парламента и правительства — «это нормальный, рабочий процесс». «В борьбе обретешь ты право свое, как известно, и Дума просто борется за повышение своего авторитета», — сказал он в комментарии РБК.