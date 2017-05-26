Доходы вернулись в прошлое

Масштабное падение реальных располагаемых доходов населения в апреле 2017 года к апрелю прошлого года, о котором отчитался Росстат, привело к тому, что они опустились до уровней 2009 года, свидетельствуют данные свежего обзора Внешэкономбанка (ВЭБ) об оперативной оценке ВВП.
«Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», — приводятся в обзоре слова главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.
В основу расчетов реальных доходов ложатся данные Росстата о месячных номинальных доходах населения (в апреле они составили 30,5 тыс. руб. на душу населения), при этом ВЭБ делает поправку на инфляцию и сезонность, пояснил РБК Клепач. «Сезонно сглаженные данные показывают, что реальные доходы в апреле упали до среднего уровня за 2009 год», — говорит он.
Реальные доходы граждан «начали постепенно повышаться», заявил 14 мая президент Владимир Путин. В апреле, по данным Росстата, они выросли на 2% по сравнению с мартом, однако данные ВЭБа более пессимистичны — они показывают сокращение реальных доходов на 4,9% месяц к месяцу с поправкой на сезонность.
«Масштаб снижения доходов в апреле довольно резкий, особенно на фоне более устойчивой динамики заработной зарплаты», — отмечает Клепач. По данным ВЭБа, реальные зарплаты месяц к месяцу стабильно росли с ноября прошлого года, однако в апреле сократились на 0,6%. «С большой вероятностью можно предположить, что прочие или предпринимательские доходы, скорее всего, недооценены и более полную картину можно будет увидеть только по итогам года», — добавляет Клепач.
По сравнению с апрелем прошлого года реальные доходы граждан в апреле упали на 7,6%, сообщил Росстат. В методологии службы доходы складываются из зарплат, социальных выплат и прочих доходов, включая предпринимательские, минус налоги и другие обязательные платежи. К апрельским данным есть вопросы, говорит экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Реальные зарплаты, которые в структуре доходов граждан занимают свыше 60%, в апреле по оценке выросли на 2,5%, а социальные выплаты, чей «вес» 18–19%, предположительно, практически не изменились в силу февральской индексации, рассуждает он. С учетом этого прочие доходы должны упасть примерно на 40% — это нереалистично, удивляется Исаков. Скорее всего, Росстат эти данные пересмотрит, полагает он.
С октября 2014 года реальные доходы показывали положительную динамику год к году лишь один раз — в январе 2017-го, когда они выросли сразу на 8%. Впрочем, наибольший вклад в это внесла единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. руб. Хотя рост доходов был бы зафиксирован и без нее, он оказался бы значительно ниже — всего 1%, говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Максимальное падение доходов было зафиксировано в августе прошлого года — по уточненным данным Росстата, оно составило 10%.
При этом власти рассчитывают, что реальные доходы по итогам 2017 года вырастут. В базовом макропрогнозе Минэкономразвития, на основе которого рассчитывается бюджет, заложен рост на 1%, столько же и в целевом сценарии, который ведомство считает для себя основным (этот прогноз включает в себя некие меры по ускорению темпов роста экономики, однако Минэкономразвития не раскрывало, какие именно меры оно учитывает).
У Минэкономразвития нет непосредственной цели по росту реальных доходов, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. Помочь выйти в небольшой плюс может остановка сокращения доходов от предпринимательской деятельности, серых зарплат, а также социальных выплат, добавляет он. Основные компоненты реальных доходов по итогам года будут положительными, за счет чего доходы в целом вырастут, даже если прочие доходы стагнируют, уверен Исаков.