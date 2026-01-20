Ведущие вузы изменят льготы олимпиадников для увеличения приема по ЕГЭ

Из-за роста в последние годы числа поступающих по результатам олимпиад в МФТИ и МГТУ им. Баумана решили ограничить список олимпиад, которые дадут право поступления без экзаменов

Ведущие инженерно-технические вузы решили сократить число олимпиад, по результатам которых можно поступить в вуз без вступительных испытаний. Это необходимо, чтобы избежать ситуации, когда победители и призеры олимпиад занимают большее количество мест, а конкурс по результатам ЕГЭ сокращается.

Так, Московский физико-технический институт (МФТИ) на 2026/2027 учебный год сократил количество учитываемых олимпиад с 50 до 35, а число профилей — со 165 до 99, сообщили РБК в вузе. К тому же по олимпиадам Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) право поступления без результатов экзаменов в 2026 году будут предоставлять только победителям (раньше оно действовало также для призеров). По Всероссийской олимпиаде поступить без экзаменов по-прежнему смогут как победители, так и призеры.

Также МФТИ увеличит «подтверждающий» балл ЕГЭ по профильному для олимпиады предмету — с 75 до 80 баллов, а по некоторым программам еще выше. Для олимпиады «Физтех» минимальный порог подтверждения сохранится на уровне 75 баллов, уточнили в вузе.

В МФТИ считают, что такие изменения позволят университету сохранить высокий уровень абитуриентов, поступающих по льготам, и одновременно сделать конкурс более сбалансированным — с понятным соотношением абитуриентов, поступающих по олимпиадам и по результатам ЕГЭ.

Аналогичные изменения запланированы в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Коснется это только направлений IT и робототехники, уточнили РБК в вузе. Речь идет об укрупненных группах «Математика и механика», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Машиностроение». В частности, по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Программная инженерия» число олимпиад, позволяющих поступить без экзаменов, сократится с 54 до 25. В МГТУ считают, что это позволит «наиболее эффективно предотвратить конкурс по БВИ».

«Для направлений, где данная ситуация могла возникнуть в прошлом году (слишком большое число поступающих без результатов ЕГЭ), перечень олимпиад, дающих право поступления без вступительных испытаний, был сокращен. Однако других направлений это изменение не коснулось, как и перечня олимпиад, дающих право поступления без вступительных испытаний в филиалы МГТУ им. Н.Э. Баумана», — сообщили РБК в учебном заведении.

Там также отметили, что МГТУ им. Н.Э. Баумана дает наибольшее количество преференций при поступлении в вуз победителям и призерам собственной олимпиады «Шаг в будущее», а также «Технокубка» и олимпиады «Газпрома», в которых вуз выступает соорганизатором.

Ректор университета Михаил Гордин заявил Радио РБК, что МГТУ им. Баумана увеличивает план бюджетного набора с 3974 до 4047 мест и ожидает высокий целевой прием. При этом доля олимпиадников среди зачисленных на бюджет может вырасти с 8% до 10–12%.

В то же время не во всех вузах возникла проблема высокого числа олимпиадников. К примеру, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», наоборот, решил увеличить количество олимпиад, дающих право поступления без экзаменов. «Добавим олимпиады по биологии для соответствующего направления, а также новые профили олимпиад, например, «Физтех» (химия, информатика), НТО (квантовый инжиниринг, разработка мобильных приложений и другие)», — сообщили РБК в университете.

Есть вузы, которые не стали менять правила приема по олимпиадам с прошлого года. «Наш университет ежегодно следит за ведущими российскими олимпиадами и ротирует их соответственно уровню. Основные престижные олимпиады, как и раньше, дают возможность для поступления без вступительных испытаний — мы готовы зачислять по ним абитуриентов, если соблюдены все условия», — сказал РБК первый заместитель председателя приемной комиссии Университета ИТМО Кирилл Александров.

Число олимпиадников, которые имеют право поступить без результатов ЕГЭ, растет в последние годы. В ИТМО в 2025 году приняли 728 олимпиадников против 683 годом ранее, а в МФТИ число победителей и призеров только Всероссийской олимпиады школьников увеличилось со 178 до 227. В 2024 году в Сеченовском медуниверситете после первой волны набора в принципе не осталось мест для желающих поступить на основании ЕГЭ и вступительных испытаний.

В том же году в Министерстве науки и высшего образования предлагали ограничить квоту для олимпиадников до 70% от всех бюджетных мест, а также признавать результаты олимпиад только за 11-й класс, но таких изменений не произошло. Позже в министерстве заявили, что вопрос о совершенствовании правил приема будет рассматриваться по итогам «комплексного анализа приемной кампании и после детального обсуждения с профессиональным сообществом».