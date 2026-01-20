 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Какие страны бойкотировали чемпионаты мира по футболу

Сюжет
ЧМ-2026
На фоне обсуждений в Европе возможного бойкота ЧМ-2026 из-за действий Дональда Трампа по отношению к Гренландии «РБК Спорт» вспоминает национальные сборные, отказывавшиеся от участия в мировых первенствах в прошлом
Фото: Mandel NGAN - Pool / Getty Images
Фото: Mandel NGAN - Pool / Getty Images

Журналист Economist Шашанк Йоши сообщил, что на фоне споров вокруг Гренландии в Европе обсуждают идею бойкота чемпионата мира по футболу, который летом 2026 года пройдет в том числе в США, обсуждают в Европе.

«РБК Спорт» вспомнил случаи бойкота мировых первенств различными национальными сборными.

Чемпионат мира 1934 года в Италии

Уругвай победил на первом чемпионате мира в 1930 году. Однако команда отказалась защищать свой титул на турнире в Италии в 1934 году в связи с протестом из-за отсутствия европейских команд на чемпионате 1930 года.

До сих пор Уругвай остается единственным победителем чемпионата мира, который не принял участие в следующем турнире.

Гашек назвал недостаточным отказ от 17 тыс. билетов на ЧМ-2026 в США
Спорт
Доминик Гашек

ЧМ-1938 во Франции

На чемпионате мира 1938 года во Франции сборные Аргентины и Уругвая отказались участвовать по причинам, связанным с политикой проведения турнира.

Федерация футбола Аргентины считала, что чемпионат мира должен чередоваться между Южной Америкой и Европой. Организация была недовольна тем, что турнир снова проходит в Европе. В 1934-м ЧМ прошел в Италии.

ЧМ-1950 в Бразилии

Индия, которая квалифицировалась на турнир в Бразилии, отказалась участвовать в чемпионате мира. Согласно одной из версий, Всеиндийская футбольная федерация (AIFF) заявила, что национальная команда будет играть на турнире только босиком. Чиновники объясняли это тем, что так индийским футболистам было бы комфортнее играть, потому что с ранних лет они бегали с мячом без обуви. Однако ФИФА запретила индийцам выступать без бутс.

Однако есть версии и другой причины отказа от турнира — ряд официальных лиц просто не считали чемпионат мира важным и не стали тратить на него ресурсы.

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия ЧМ-2026
Спорт
Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

ЧМ-1958 в Швеции

Команды Турции, Индонезии, Египта и Судана отказались играть в отборочных матчах к чемпионату мира 1958 года против Израиля.

Эти отказы были связаны с политическими причинами, и в результате Израиль остался без соперников и вышел дальше без матчей.

ЧМ-1966 в Англии

На чемпионате мира 1966 года в Англии квалификацию бойкотировали все африканские сборные. Это было связано с тем, что в 1964 году ФИФА определила, что из Африки, Азии и Океании будет лишь один слот на финальный турнир, что африканские страны посчитали глубоко несправедливым. В ответ все 15 африканских сборных полностью снялись с отборочного цикла.

Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026
Спорт
Фото:Jeenah Moon / Reuters

ЧМ-1982 в Испании

Правительство Великобритании в 1982 году обсуждало возможность бойкота чемпионата мира на фоне Фолклендской войны с Аргентиной.

Министр спорта Великобритании Майкл Хеселтайн заявил, что правительство не имеет полномочий запрещать спортивные контакты. Однако футбольные власти говорили о том, что они могли бы последовать призыву правительства к бойкоту.

В итоге война закончилась в день начала чемпионата. А британские команды и Аргентина выбыли из турнира до того, как получили возможность сыграть друг с другом.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Альвина Цаканян, Рената Утяева
Чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 Футбол США
Как руководителю найти опору?
