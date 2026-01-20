Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Давосе

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф назвал переговоры с спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым очень позитивными, передает «РИА Новости».

Дмитриев, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вместе посетили павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Несмотря на отсутствие официальных приглашений для российских властей и бизнеса с 2022 года, 20 января Дмитриев прибыл в Давос. По данным The Financial Times, изначально ключевой темой Всемирного экономического форума был конфликт на Украине, однако лидеры ЕС, готовящиеся к встречам с президентом США Дональдом Трампом, сместили фокус обсуждений на ситуацию вокруг Гренландии.

Дмитриев также в своем телеграм-канале сообщил, что события на Украине не стали главной темой форума в 2026 году, отметив, что «попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась».

