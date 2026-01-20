Жена пловца Свечникова заявила о 100% сходстве найденного тела с ее мужем

Николай Свечников (Фото: соцсети)

Жену российского пловца Николая Свечникова, пропавшего почти пять месяцев назад во время заплыва, не допустили к очному опознанию найденного в Босфоре тела, рассказала она РБК.

По словам Свечниковой, ей показали только фотографии, и мужчина на снимках «на 100%» похож на ее супруга.

«К сожалению не допустили на опознание тела в живую. Только по фотографиям допустили. Похож, на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», — сказала она.

Несколько часов назад Свечникова сообщила РБК, что направляется на опознание тела, обнаруженного в проливе Босфор и, предположительно, принадлежащего ее супругу. Для установления личности потребуется ДНК-экспертиза, уточнили тогда же в генконсульстве России в Стамбуле.

Свечников пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор, в котором участвовали около 3 тыс. человек. Его поиски продолжались несколько месяцев. Тело было обнаружено 20 января на берегу пролива морской полицией. Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, оно нашли недалеко от точки финиша соревнования.