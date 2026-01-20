 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Жена пловца Свечникова заявила о 100% сходстве найденного тела с ее мужем

Николай Свечников
Николай Свечников (Фото: соцсети)

Жену российского пловца Николая Свечникова, пропавшего почти пять месяцев назад во время заплыва, не допустили к очному опознанию найденного в Босфоре тела, рассказала она РБК.

По словам Свечниковой, ей показали только фотографии, и мужчина на снимках «на 100%» похож на ее супруга.

«К сожалению не допустили на опознание тела в живую. Только по фотографиям допустили. Похож, на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», — сказала она.

Мать пропавшего в августе пловца Свечникова заявила, что «ждет его домой»
Общество
Николай Свечников

Несколько часов назад Свечникова сообщила РБК, что направляется на опознание тела, обнаруженного в проливе Босфор и, предположительно, принадлежащего ее супругу. Для установления личности потребуется ДНК-экспертиза, уточнили тогда же в генконсульстве России в Стамбуле.

Свечников пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор, в котором участвовали около 3 тыс. человек. Его поиски продолжались несколько месяцев. Тело было обнаружено 20 января на берегу пролива морской полицией. Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, оно нашли недалеко от точки финиша соревнования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Елена Степанова Елена Степанова
Турция Босфор опознание
Материалы по теме
IHA сообщила о возможном обнаружении тела пловца Свечникова в Босфоре
Общество
Жена пропавшего в Босфоре Свечникова обвинила спасателей в халатности
Общество
Жена пропавшего на Босфоре пловца Свечникова решила обратиться в суд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Генпрокуратура потребовала изъять активы депутата Госдумы от «ЕР» Политика, 23:00
Жена пловца Свечникова заявила о 100% сходстве найденного тела с ее мужем Общество, 22:57
Bloomberg оценил падение экспорта нефти из России за последние месяцы Политика, 22:28
В Бауманке вырастут число бюджетных мест и доля олимпиадников Общество, 22:18
Как Токаев готовит Казахстан к политическому транзиту Политика, 22:06
«Спартак» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Шанхай Дрэгонс» Спорт, 21:57
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Какие страны бойкотировали чемпионаты мира по футболу Спорт, 21:45
Дерипаска оценил конкурс по Домодедово фразой «Клондайк подморозило» Бизнес, 21:38
Ведущие вузы изменят льготы олимпиадников для увеличения приема по ЕГЭ Общество, 21:32
Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Давосе Политика, 21:26
Стала известна причина смерти американского гроссмейстера Народицкого Спорт, 21:24
Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать Бизнес, 21:21
Макрон увидел наступление мира без правил Политика, 21:18