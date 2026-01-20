Генпрокуратура потребовала изъять активы депутата Госдумы от «ЕР»

В иске надзорное ведомство указало, что объем коррупционного обогащения полученного экс-депутатом Вороновским, действующим депутатом Дорошенко и их соучастниками составил не менее 2,8 млрд руб

Андрей Дорошенко (Фото: Пресс-служба муниципального образования Новокубанский район)

Генпрокуратура обратилась в Центральный районный суд Сочи с антикоррупционным иском к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Дорошенко, его бывшему коллеге по думской фракции Анатолию Вороновскому, депутату законодательного собрания Краснодарского края Александру Карпенко, а также к ряду аффилированных с ними лиц. Как рассказали РБК два источника, знакомые с содержанием иска, надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства более 120 объектов недвижимости, а также доли в 27 компаниях, работающих в сфере дорожного строительства, проектирования и производства строительных материалов.

Ответчиками по иску заместителя генерального прокурора проходят 29 физических лиц, включая близких родственников депутатов, и холдинговая компания «Прогресс». В качестве третьих лиц к процессу привлечены 19 предприятий, зарегистрированных в Краснодарском крае. Исковое заявление поступило в суд 20 января, в тот же день судья Евгений Сидоренко назначил предварительное заседание на 3 февраля.

По словам собеседников РБК, в основе иска лежат выводы Генпрокуратуры о систематическом нарушении антикоррупционного законодательства со стороны Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Надзорное ведомство выявило, что, занимая государственные должности, они не отказались от участия в предпринимательской деятельности, допустили конфликт интересов и использовали служебные полномочия для извлечения незаконного дохода в сфере дорожного хозяйства Краснодарского края.

В иске, говорят источники РБК, подробно описывается карьера Анатолия Вороновского. В 2000-е годы он возглавлял администрацию Усть-Лабинска и Усть-Лабинского района, затем руководил региональным департаментом транспорта, был министром транспорта и дорожного хозяйства края, заместителем губернатора и советником главы администрации. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы, в ноябре 2025 года был лишен неприкосновенности в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и впоследствии досрочно сложил мандат.

Именно в период работы в транспортном блоке региона Вороновский, по данным надзора, получил возможность влиять на распределение бюджетных средств в дорожной отрасли. Речь идет о допуске подрядчиков к торгам, формировании условий государственных контрактов, утверждении смет и приемке выполненных работ. По данным прокуратуры, доступ к этим контрактам предоставлялся узкому кругу компаний за вознаграждение, размер которого определялся в процентах от стоимости заказов.

В реализации этой схемы участвовали Андрей Дорошенко и Александр Карпенко, приводят содержание иска собеседники РБК. С 2018 по 2025 год они по протекции Вороновского возглавляли Краснодарскую краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани». Членство в ней, утверждает Генпрокуратура, было фактически обязательным условием для участия в закупках, а на ее площадке распределялись объемы работ и согласовывался размер незаконного вознаграждения.

Полученные средства, по данным надзора, легализовывались через фонд «Моя Кубань», созданный в 2017 году. Под видом добровольных пожертвований подрядчики перечисляли деньги, которые затем перераспределялись между аффилированными структурами. По оценке Генпрокуратуры, с 2017 по 2024 год 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд руб.

Отдельно в иске, по данным источников РБК, указано, что ответчики после получения депутатских мандатов не отказались от контроля над активами. Доли в компаниях, как выявила Генпрокуратура, были переоформлены на родственников, тогда как фактическое управление бизнесом продолжали осуществлять сами ответчики. Это, по мнению надзора, создавало прямой конфликт интересов с учетом их участия в профильных комитетах и влияния на распределение бюджетных средств.

Генпрокуратура считает, что часть незаконных доходов была направлена на создание новых бизнес-структур и покупку высоколиквидной недвижимости, оформленной на родственников и доверенных лиц. Таким образом, отмечают собеседники РБК, ответчики легализовали имущество, полученное коррупционным путем, что влечет обращение активов в доход государства. По оценке надзорного ведомства, объем полученного с 2016 года коррупционного обогащения составляет не менее 2,8 млрд руб.

11 ноября прошлого года Госдума по представлению Генпрокуратуры лишила Анатолия Вороновского депутатской неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. 3 декабря Басманный районный суд Москвы отправил бывшего депутата под стражу. Следствие полагает, что Вороновский получил взятку в размере 25 млн руб. от руководителя строительно-дорожной компании.

Адвокат Анатолия Вороновского заявила газете «Коммерсантъ», что все его активы были приобретены законно