 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Генпрокуратура потребовала изъять активы депутата Госдумы от «ЕР»

Генпрокуратура в иске к Вороновскому потребовала изъять активы депутата Госдумы
В иске надзорное ведомство указало, что объем коррупционного обогащения полученного экс-депутатом Вороновским, действующим депутатом Дорошенко и их соучастниками составил не менее 2,8 млрд руб
Андрей Дорошенко
Андрей Дорошенко (Фото: Пресс-служба муниципального образования Новокубанский район)

Генпрокуратура обратилась в Центральный районный суд Сочи с антикоррупционным иском к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Дорошенко, его бывшему коллеге по думской фракции Анатолию Вороновскому, депутату законодательного собрания Краснодарского края Александру Карпенко, а также к ряду аффилированных с ними лиц. Как рассказали РБК два источника, знакомые с содержанием иска, надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства более 120 объектов недвижимости, а также доли в 27 компаниях, работающих в сфере дорожного строительства, проектирования и производства строительных материалов.

Ответчиками по иску заместителя генерального прокурора проходят 29 физических лиц, включая близких родственников депутатов, и холдинговая компания «Прогресс». В качестве третьих лиц к процессу привлечены 19 предприятий, зарегистрированных в Краснодарском крае. Исковое заявление поступило в суд 20 января, в тот же день судья Евгений Сидоренко назначил предварительное заседание на 3 февраля.

Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы
Общество
Анатолий&nbsp;Вороновский

По словам собеседников РБК, в основе иска лежат выводы Генпрокуратуры о систематическом нарушении антикоррупционного законодательства со стороны Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Надзорное ведомство выявило, что, занимая государственные должности, они не отказались от участия в предпринимательской деятельности, допустили конфликт интересов и использовали служебные полномочия для извлечения незаконного дохода в сфере дорожного хозяйства Краснодарского края.

В иске, говорят источники РБК, подробно описывается карьера Анатолия Вороновского. В 2000-е годы он возглавлял администрацию Усть-Лабинска и Усть-Лабинского района, затем руководил региональным департаментом транспорта, был министром транспорта и дорожного хозяйства края, заместителем губернатора и советником главы администрации. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы, в ноябре 2025 года был лишен неприкосновенности в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и впоследствии досрочно сложил мандат.

Именно в период работы в транспортном блоке региона Вороновский, по данным надзора, получил возможность влиять на распределение бюджетных средств в дорожной отрасли. Речь идет о допуске подрядчиков к торгам, формировании условий государственных контрактов, утверждении смет и приемке выполненных работ. По данным прокуратуры, доступ к этим контрактам предоставлялся узкому кругу компаний за вознаграждение, размер которого определялся в процентах от стоимости заказов.

Бывшего депутата Госдумы Вороновского арестовали по делу о взятке
Политика
Фото:Суды общей юрисдикции города Москвы

В реализации этой схемы участвовали Андрей Дорошенко и Александр Карпенко, приводят содержание иска собеседники РБК. С 2018 по 2025 год они по протекции Вороновского возглавляли Краснодарскую краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани». Членство в ней, утверждает Генпрокуратура, было фактически обязательным условием для участия в закупках, а на ее площадке распределялись объемы работ и согласовывался размер незаконного вознаграждения.

Полученные средства, по данным надзора, легализовывались через фонд «Моя Кубань», созданный в 2017 году. Под видом добровольных пожертвований подрядчики перечисляли деньги, которые затем перераспределялись между аффилированными структурами. По оценке Генпрокуратуры, с 2017 по 2024 год 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд руб.

Отдельно в иске, по данным источников РБК, указано, что ответчики после получения депутатских мандатов не отказались от контроля над активами. Доли в компаниях, как выявила Генпрокуратура, были переоформлены на родственников, тогда как фактическое управление бизнесом продолжали осуществлять сами ответчики. Это, по мнению надзора, создавало прямой конфликт интересов с учетом их участия в профильных комитетах и влияния на распределение бюджетных средств.

Генпрокуратура считает, что часть незаконных доходов была направлена на создание новых бизнес-структур и покупку высоколиквидной недвижимости, оформленной на родственников и доверенных лиц. Таким образом, отмечают собеседники РБК, ответчики легализовали имущество, полученное коррупционным путем, что влечет обращение активов в доход государства. По оценке надзорного ведомства, объем полученного с 2016 года коррупционного обогащения составляет не менее 2,8 млрд руб.

11 ноября прошлого года Госдума по представлению Генпрокуратуры лишила Анатолия Вороновского депутатской неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. 3 декабря Басманный районный суд Москвы отправил бывшего депутата под стражу. Следствие полагает, что Вороновский получил взятку в размере 25 млн руб. от руководителя строительно-дорожной компании.

Адвокат Анатолия Вороновского заявила газете «Коммерсантъ», что все его активы были приобретены законно

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Надежда Сарсания
Иск коррупция Генпрокуратура Госдума Анатолий Вороновский Краснодарский край Москва Сочи
Анатолий Вороновский фото
Анатолий Вороновский
бывший депутат
28 декабря 1966 года
Материалы по теме
Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы
Общество
Генпрокуратура объявила нежелательным грантовый фонд при МИД Канады
Политика
Генпрокуратура подала иски к рыбным компаниям из-за паспортов владельцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
США приостановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран. Карта Политика, 00:30
Мэр Сочи сообщил об уничтожении над городом всех воздушных целей Политика, 00:24
Помощник главы округа в Белгородской области погиб при атаке беспилотника Политика, 00:18
Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать Политика, 00:00
Космонавт показал редкое красное полярное сияние над Землей. Видео Общество, 00:00
В России изучили реакцию 125 миллиардеров на санкцииПодписка на РБК, 00:00
Президент США пошутил о планах на «Залив Трампа» Политика, 20 янв, 23:53
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
В Адыгее после удара дрона начался пожар Политика, 20 янв, 23:36
Трамп ответил на вопрос, как далеко зайдет по Гренландии: «Вы узнаете» Политика, 20 янв, 23:32
Краснодарский оперштаб сообщил о налете дронов Политика, 20 янв, 23:28
Задавший вопрос Путину владелец «Машеньки» оценил перспективы закрытия
РАДИО
 Общество, 20 янв, 23:19
Зеленский сообщил об 1 млн киевлян без света Политика, 20 янв, 23:05
Генпрокуратура потребовала изъять активы депутата Госдумы от «ЕР» Политика, 20 янв, 23:00
Жена пловца Свечникова заявила о 100% сходстве найденного тела с ее мужем
РАДИО
 Общество, 20 янв, 22:57