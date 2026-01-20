 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский сообщил об 1 млн киевлян без света

Сюжет
Военная операция на Украине
Свыше 1 млн киевлян остались без света, более 4 тыс. многоквартирных домов — без тепла, заявил Зеленский. Ранее украинский лидер говорил, что страна переживает «самую холодную и темную зиму» за последние годы
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киеве по состоянию на вечер более 1 млн потребителей остались без электричества, заявил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Запись опубликована в его телеграм-канале.

Более 4 тыс. многоквартирных домов без тепла. Зеленский подчеркнул, что необходима «максимальная координация с бизнесом» для перераспредления генерации и стабилизации ситуации с электроэнергией.

«Персональная ответственность правительства за это — завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений», — добавил президент.

До этого Зеленский говорил, что энергетическая система Украины в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии. По его словам, страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала конфликта. Власти отмечали, что в некоторых киевских домах свет отключают на 18–20 часов в сутки.

В Киеве полностью восстановили водоснабжение, сообщило позднее правительство. В отдельных районах сохраняется пониженное давление, поэтому вода может не доходить на верхние этажи.

В Киеве после взрывов начались перебои со светом и водой
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ночью в Киеве раздались взрывы. По словам мэра Виталия Кличко, после серии ночных взрывов на левом берегу Днепра начались проблемы со светом и подачей воды.

Объекты социальной инфраструктуры утром того же дня перешли на автономный режим питания. О том, что отопления и воды нет в здании украинского парламента, позднее сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Парламентарии перешли на удаленный режим работы.

Ближе к полудню Минобороны России сообщило, что российские военные в эту ночь нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергетики Украины. Целями стали и объекты транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, и цеха по производству дальних беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в министерстве.

Оборонное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вечером 20 января белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отражении атаки воздушных целей, пострадавших не было. «В результате обстрела получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам», — написал он. Ситуация с обстрелами крайне тяжелая, а потери энергетических мощностей приобрели«практически катастрофичный» масштаб, заявил белгородский губернатор неделей ранее.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Киев Украина электричество
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
