Зеленский сообщил об 1 млн киевлян без света

Свыше 1 млн киевлян остались без света, более 4 тыс. многоквартирных домов — без тепла, заявил Зеленский. Ранее украинский лидер говорил, что страна переживает «самую холодную и темную зиму» за последние годы

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киеве по состоянию на вечер более 1 млн потребителей остались без электричества, заявил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Запись опубликована в его телеграм-канале.

Более 4 тыс. многоквартирных домов без тепла. Зеленский подчеркнул, что необходима «максимальная координация с бизнесом» для перераспредления генерации и стабилизации ситуации с электроэнергией.

«Персональная ответственность правительства за это — завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений», — добавил президент.

До этого Зеленский говорил, что энергетическая система Украины в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии. По его словам, страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала конфликта. Власти отмечали, что в некоторых киевских домах свет отключают на 18–20 часов в сутки.

В Киеве полностью восстановили водоснабжение, сообщило позднее правительство. В отдельных районах сохраняется пониженное давление, поэтому вода может не доходить на верхние этажи.

Ночью в Киеве раздались взрывы. По словам мэра Виталия Кличко, после серии ночных взрывов на левом берегу Днепра начались проблемы со светом и подачей воды.

Объекты социальной инфраструктуры утром того же дня перешли на автономный режим питания. О том, что отопления и воды нет в здании украинского парламента, позднее сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Парламентарии перешли на удаленный режим работы.

Ближе к полудню Минобороны России сообщило, что российские военные в эту ночь нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергетики Украины. Целями стали и объекты транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, и цеха по производству дальних беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в министерстве.

Оборонное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вечером 20 января белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отражении атаки воздушных целей, пострадавших не было. «В результате обстрела получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам», — написал он. Ситуация с обстрелами крайне тяжелая, а потери энергетических мощностей приобрели«практически катастрофичный» масштаб, заявил белгородский губернатор неделей ранее.