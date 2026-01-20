Как Токаев готовит Казахстан к политическому транзиту

Касым-Жомарт Токаев продолжает конституционную реформу в Казахстане: помимо замены двухпалатного парламента однопалатным он предложил ввести пост вице-президента. Зачем это нужно — в материале РБК

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Власти Казахстана намерены внести поправки более чем в 40 статей Основного закона. «Фактически мы намерены сделать шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 января на пятом заседании Национального курултая в городе Кызылорда (юг Казахстана). Реализацией этой реформы займется Конституционная комиссия, куда войдут 100 человек и которую возглавит председатель Конституционного суда.

Национальный курултай (Ұлттық құрылтай — Народный конгресс) — это консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана. Его цель — «выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации». В него входят председатель — президент Казахстана, два его заместителя, секретарь и 114 участников (политики, бизнесмены, общественные и научные деятели). Заседания Национального курултая проходят не реже одного раза в год. Народный курултай был учрежден президентским указом в 2022 году. Он заменил существовавший с 2019 года Национальный совет общественного доверия.

Как в Казахстане трансформируется законодательная власть

Отправной точкой на пути к новой Конституции стала парламентская реформа, о которой Токаев объявил в послании народу в сентябре 2025 года. Ее суть в том, чтобы упразднить нижнюю (мажилис) и верхнюю (сенат) палаты парламента и сформировать в стране однопалатный парламент — курултай. Реформу обсуждают в соответствующей рабочей группе, куда вошли правоведы, эксперты, представители политических партий и общественных организаций, — с ней Токаев встретился днем ранее. На Национальном курултае он рассказал, каким будет обновленный парламент.

В курултай войдут 145 депутатов с тремя вице-спикерами, комитетов должно быть не более восьми.

Парламент получит полномочия формировать Конституционный суд, Высшую аудиторскую палату и Центральную избирательную комиссию (сейчас эти полномочия распределены между мажилисом, сенатом и президентом). Депутаты также будут избирать всех судей Верховного суда по представлению президента.

Избирать депутатов курултая будут по пропорциональному принципу, при котором распределение мест происходит по партийным спискам (сейчас в Казахстане действует смешанная избирательная система). Срок полномочий — пять лет.

Алгоритм принятия законов будет состоять из трех этапов: концептуальное одобрение законопроекта, одобрение поправок, принятие закона.

Объявляя о парламентской реформе в сентябре 2025 года, Токаев пообещал, что она «станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти».

«В нашей стране тема парламентской реформы обсуждалась открыто и кулуарно на протяжении как минимум двух десятилетий, в этом никакого секрета нет. Актуальность данного вопроса не утрачена и по сей день, — сказал Токаев и отметил, что верхняя палата — сенат — была создана в 1995 году «в довольно сложных нестабильных политических условиях» и что он сам возглавлял ее в общей сложности десять лет (с 2007 по 2011 год и с 2013 по 2019 год). «Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе».

«Это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна, — заявил президент Казахстана. — Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте». По его расчетам, на это обсуждение потребуется не меньше года; в 2027 году на эту тему уже можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести соответствующие изменения в Конституцию.

Срок полномочий мажилиса и сената — пять и шесть лет соответственно, в последний раз выборы в них прошли в 2023 году. Таким образом, нынешний состав мажилиса, сказал Токаев, сможет «спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий», а сенат «продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов».

Какие еще реформы анонсировал Токаев

Одной парламентской реформой все не ограничивается — по словам Токаева, рабочая группа получила от юристов, экспертов и общественников около 1,5 тыс. предложений насчет конституционного строительства, которые в компетенции рабочей группы уже не входят. И обозначил дополнительные предложения уже за пределами трансформации законодательной ветви власти.

В частности, президент предложил упразднить Ассамблею народа Казахстана и Национальный курултай и вместо них создать Народный совет Казахстана (Қазақстанның Халық Кеңесі). Он должен стать высшим консультативным органом страны, в который войдут все этносы, группы населения и регионы. Состав совета — 126 человек, которых назначает президент: 42 — от этнокультурных объединений, 42 — от крупных общественных объединений, 42 — от маслихатов (местные парламенты) и региональных общественных советов.

Токаев анонсировал и серию поправок в Конституцию страны. Среди них следующие.

Если президент по каким-то причинам не сможет исполнять свои обязанности, его полномочия не будут передаваться на оставшийся президентский срок спикеру сената и далее по вертикали власти — в течение двух месяцев после форс-мажора в стране должны пройти досрочные выборы главы государства.

В преамбуле должны быть закреплены казахстанские национальные ценности, «чтобы они стали незыблемыми, сколько бы времени ни прошло», а также положение, что главная цель власти — построение «справедливого Казахстана». В Основном законе надо сохранить и усилить нормы, подчеркивающие светский характер страны, и ввести принципы строительства правового государства.

В Конституции надо обозначить «институционально-правовые основы процесса цифровизации в Казахстане», в частности, что персональные цифровые данные граждан защищаются законом.

Под конец своего выступления Токаев предложил учредить должность вице-президента Казахстана, которую также надо закрепить в Конституции. По поручению президента у него будет четыре основные функции: представлять республику на международных форумах и переговорах с другими странами; представлять президента в парламенте; работать с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями; выполнять иные поручения президента. В связи с этим будет упразднен ряд должностей в системе исполнительной власти, в частности, должность государственного советника (ее учредили в 2022 году, ее занимает Ерлан Карин).

«Данное конституционное нововведение не означает ослабления самого института президентской власти. Напротив, пост президента остается главным в государственной системе. Убежден, Казахстан будет успешно развиваться как президентская республика», — заявил Токаев.

Как реформы связаны с транзитом власти

Курс на строительство «справедливого Казахстана» Токаев провозгласил в своем послании в сентябре 2022 года. Он опирается на формулу «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», заложенную в обновленный вариант Конституции, принятый на референдуме 5 июня 2022 года. Поправки в Основной закон ограничили полномочия президента и усилили позиции парламента: глава государства, в частности, больше не может отменять решения акимов (глав местных исполнительных органов власти — акиматов) и снимать их с должностей; парламент же может принимать конституционные законы и большинством голосов преодолевать возражения президента, если они возникнут.

Предпосылкой для реформ Токаева стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года. Они начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись в Алма-Ату и другие крупные города. Протесты сопровождались погромами и насилием: в Алма-Ате протестующие подожгли акимат (мэрию) и бывший президентский дворец, которые закрыты по сей день. Впоследствии эти события назвали канды каңтар («кровавый январь»). От экономических требований протестующие перешли к политическим — в частности, к отставке правительства и уходу из политики первого президента (1991–2019) Нурсултана Назарбаева. С вводом сил ОДКБ и волной арестов среди протестующих беспорядки удалось прекратить. После этого Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности и перестал возглавлять правящую партию «Аманат» (с 2006 по 2022 год называлась «Нур Отан» — «Сияющее отечество»). Вскоре начались задержания людей из его близкого круга, члены его семьи оставили государственные должности. Был снят с поста глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов, в апреле 2023 года его приговорили к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене.

Срок президентства Токаева истекает в 2029 году, и больше он избираться не сможет (согласно обновленной Конституции, президентский срок ограничен семью годами без права переизбрания). «Сейчас мы видим, что власти Казахстана отстраивают новую конфигурацию, которая отличалась бы от того, что было при Назарбаеве. Они ищут такую систему сдержек и противовесов, которая бы максимально отвечала потребностям Касым-Жомарта Токаева и создавала бы условия для того, чтобы транзит власти прошел в рамках максимально предсказуемой, понятной и управляемой системы», — сказал РБК заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его мнению, для этого в том числе президент усиливает и позиции парламента.

Инициированные Токаевым реформы — это ответ на структурный кризис, который выявили события 2022 года, прокомментировала научная сотрудница Лаборатории современных стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская. «В этой логике изменения в Конституции и институциональная перестройка не являются идеологическим поворотом или попыткой быстрой демократизации, а выступают инструментом стабилизации, — пояснила РБК эксперт. — Параллельно Токаев решает задачу управляемого будущего — создание «безопасного транзитного коридора», который должен минимизировать риски конфликта элит и неопределенности в момент смены власти, чего не удалось избежать после ухода Назарбаева».

По мнению эксперта, предложенные Токаевым реформы были ожидаемы. «Пока можно говорить о том, что все они подчинены созданию большего равновесия и управляемости. Хотя эффективность этих мер пока не совсем понятна», — отметила Сапрынская.