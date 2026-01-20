Стала известна причина смерти американского гроссмейстера Народницкого

Дэниэл Народицкий скончался в возрасте 29 лет из-за отравления наркотиком

Дэниэл Народицкий (Фото: charlottechesscenter.org)

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался от случайного отравления после приема коктейля из наркотиков, в состав которого входил метамфетамин. Об этом TMZ сообщили в Управлении главы бюро судебно-медицинской экспертизы Северной Каролины.

В организме Народицкого была обнаружена комбинация метамфетамина и амфетамина, а также митрагинин — вещества, которое известно своими опиоидными свойствами.

Народицкий скончался 9 ноября на 30-м году жизни. Причина его смерти тогда не называлась.

Народицкий — сын выходцев из СССР. Он был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги и статьи о шахматах, учил играть других, на его YouTube-канал подписаны более 480 тыс. человек.

На момент смерти в рейтинге FIDE Народицкий занимал 151-е место, а среди американских шахматистов — 17-е.