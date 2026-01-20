Макрон увидел наступление мира без правил

Макрон на ВЭФ в Давосе предупредил о приходе мира без правил из-за «имперских амбиций». Европа должна укрепить оборону, считает французский лидер

Эмманюэль Макрон (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Наступает мир без правил, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Его слова передает BFMTV.

Французский лидер был в солнечных очках, его речь длилась около 20 минут. Макрон говорил в том числе об американской «конкуренции», которая стремится «ослабить и подчинить Европу», и «беспрецедентной точке нестабильности».

«Мы переходим в мир без правил, где закон уже не тот, который мы знаем», — подчеркнул президент, говоря о «конфликтах, ставших нормой» и «имперских амбициях» США.

Он выразил уверенность, что Европа станет сильнее, прежде всего в обороне, и для этого должна использовать «очень мощные» инструменты, когда ее не уважают. Политик подчеркнул, что после угроз американского президента Дональда Трампа «не стоит поддаваться запугиваниям».

«Самое безумное, что мы можем оказаться в ситуации, когда впервые в истории применим механизм противодействия принуждению против Соединенных Штатов. Можете себе это представить?» — заявил позднее Макрон журналистам.

В связи с претензиями Трампа на приобретение Гренландии восемь европейских стран направили своих солдат на остров в рамках учений «Арктическая стойкость». После этого президент США объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что тарифные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и могут привести к «опасной нисходящей спирали».

«Франция не поддастся никакому шантажу или принуждению», — говорил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, когда его спросили в Национальном собрании о новых таможенных угрозах.

20 января Трамп опубликовал сообщение, полученное от Макрона. В нем французский президент заявил, что у них с республиканцем «одинаковый взгляд на ситуацию в Сирии», и вместе они могут «совершить великие дела в отношении Ирана», но выразил недоумение действиями США относительно Гренландии. Президент Франции предложил «построить что-то великое» и организовать встречу G7 22 января в Париже, пригласить туда Украину, Сирию и Россию в качестве наблюдателей.

В тот же день CNN со ссылкой на собеседника в Белом доме сообщил, что Трамп не планирует ехать на внеочередной саммит «Большой семерки».