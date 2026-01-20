 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Макрон увидел наступление мира без правил

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Макрон на ВЭФ в Давосе предупредил о приходе мира без правил из-за «имперских амбиций». Европа должна укрепить оборону, считает французский лидер
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Наступает мир без правил, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Его слова передает BFMTV.

Французский лидер был в солнечных очках, его речь длилась около 20 минут. Макрон говорил в том числе об американской «конкуренции», которая стремится «ослабить и подчинить Европу», и «беспрецедентной точке нестабильности».

«Мы переходим в мир без правил, где закон уже не тот, который мы знаем», — подчеркнул президент, говоря о «конфликтах, ставших нормой» и «имперских амбициях» США.

Он выразил уверенность, что Европа станет сильнее, прежде всего в обороне, и для этого должна использовать «очень мощные» инструменты, когда ее не уважают. Политик подчеркнул, что после угроз американского президента Дональда Трампа «не стоит поддаваться запугиваниям».

«Самое безумное, что мы можем оказаться в ситуации, когда впервые в истории применим механизм противодействия принуждению против Соединенных Штатов. Можете себе это представить?» — заявил позднее Макрон журналистам.

CNN узнал, что Трамп не поедет на предложенный Макроном саммит с Россией
Политика
Дональд Трамп

В связи с претензиями Трампа на приобретение Гренландии восемь европейских стран направили своих солдат на остров в рамках учений «Арктическая стойкость». После этого президент США объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что тарифные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и могут привести к «опасной нисходящей спирали».

«Франция не поддастся никакому шантажу или принуждению», — говорил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, когда его спросили в Национальном собрании о новых таможенных угрозах.

20 января Трамп опубликовал сообщение, полученное от Макрона. В нем французский президент заявил, что у них с республиканцем «одинаковый взгляд на ситуацию в Сирии», и вместе они могут «совершить великие дела в отношении Ирана», но выразил недоумение действиями США относительно Гренландии. Президент Франции предложил «построить что-то великое» и организовать встречу G7 22 января в Париже, пригласить туда Украину, Сирию и Россию в качестве наблюдателей.

В тот же день CNN со ссылкой на собеседника в Белом доме сообщил, что Трамп не планирует ехать на внеочередной саммит «Большой семерки».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Франция
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Стубб допустил урегулирование по Гренландии к концу недели
Политика
Премьер Гренландии призвал готовиться к вторжению США
Политика
Стубб предложил сводить Трампа в сауну для решения вопроса о Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Давосе Политика, 21:26
Стала известна причина смерти американского гроссмейстера Народницкого Спорт, 21:24
Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать Бизнес, 21:21
Макрон увидел наступление мира без правил Политика, 21:18
Доктрина Монро: от принципов 1823 года до политики Трампа в 2026-м База знаний, 21:05
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минобороны сообщило о предотвращении атаки 60 дронов за четыре часа Политика, 20:41
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Стубб допустил урегулирование по Гренландии к концу недели Политика, 20:37
Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области Политика, 20:30
Встреча на Аляске попала в видео к годовщине инаугурации Трампа Политика, 20:27
Россиянку заподозрили в нарушении Теннисной антикоррупционной программы Спорт, 20:19
Лукашенко объяснил сведения о миллиардном взносе в «Совет мира» Трампа Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Трусова подтвердила возвращение в большой спорт и переход к Тутберидзе Спорт, 19:48