Спорт⁠,
0

«Спартак» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Шанхай Дрэгонс»

Встреча завершилась со счетом 3:1
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»

Московский «Спартак» обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Демид Мансуров (24-я минута), Адам Ружичка (26) и Павел Порядин (45). У проигравших отличился Кевин Лабанк (58).

Ранее в этом сезоне команды встречались пять раз, у «Шанхая» было две победы при трех поражениях (3:1, 0:3, 6:7 Б, 1:3, 4:3 Б).

«Спартак» набрал 53 очка в 46 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай» с 43 очками расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Спартак» 22 ноября в гостях сыграет против петербургского СКА, «Шанхай» в тот же день на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
