В Бауманке вырастут число бюджетных мест и доля олимпиадников

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Баумана увеличит план бюджетного набора с 3974 в 2025 году до 4047 в 2026-м. Об этом в интервью Радио РБК сообщил ректор вуза Михаил Гордин.

«В прошлом году у нас было 3974 места, в этом году будет 4047 мест. Ну, практически там плюс 5%, то есть незначительное увеличение», — сказал он.

Гордин добавил, что доля олимпиадников среди зачисленных на бюджет в этом году может вырасти с прошлогодних 8 до 10–12%. Он также сообщил, что за последние пять лет рост стоимости обучения в среднем соответствовал инфляции, резкого повышения цен в этом году не планируется.

По инженерным направлениям ценовая политика будет более сдержанной, по менее профильным и более востребованным специальностям — ближе к рыночной. Гордин добавил, что в целом шансы абитуриентов поступить на бюджет увеличиваются.

В минувшем декабре в пресс-службе вуза рассказали РБК, что в 2026 году университет продолжит прием абитуриентов на инженерные специальности на основании экзаменов по трем предметам ЕГЭ , а не четырем, как анонсировал ранее. Обязательным при поступлении на большинство направлений подготовки будет экзамен по физике.

Решение было принято после обсуждений новых инициатив по начислению дополнительных баллов абитуриентам, которые сдали четыре ЕГЭ, то есть выбрали и физику, и информатику.