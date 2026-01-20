 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о предотвращении атаки 60 дронов за четыре часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В период с 16:00 по 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 60 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство из них перехватили над акваторией Азовского моря — 35 аппаратов, еще 16 сбили над Крымом, шесть — над Краснодарским краем, три пришлись на Белгородскую область.

Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

До этого военное ведомство отчиталось об уничтожении в период с 09:00 по 16:00 23 дронов самолетного типа. 16 из них сбили над Белгородской областью, пять — над Астраханской, по одному перехватили над Брянской и Курской областями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Азовское море Крым Краснодарский край Белгородская область беспилотники Минобороны
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь
Политика
В Белгородской области из-за удара дроном по автомобилю пострадал мужчина
Политика
Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в шести районах Ростовской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Ведущие вузы изменят льготы олимпиадников для увеличения приема по ЕГЭ Общество, 21:32
Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Давосе Политика, 21:26
Стала известна причина смерти американского гроссмейстера Народницкого Спорт, 21:24
Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать Бизнес, 21:21
Макрон увидел наступление мира без правил Политика, 21:18
Доктрина Монро: от принципов 1823 года до политики Трампа в 2026-м База знаний, 21:05
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минобороны сообщило о предотвращении атаки 60 дронов за четыре часа Политика, 20:41
Стубб допустил урегулирование по Гренландии к концу недели Политика, 20:37
Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области Политика, 20:30
Встреча на Аляске попала в видео к годовщине инаугурации Трампа Политика, 20:27
Россиянку заподозрили в нарушении Теннисной антикоррупционной программы Спорт, 20:19
Лукашенко объяснил сведения о миллиардном взносе в «Совет мира» Трампа Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00