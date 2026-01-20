Минобороны сообщило о предотвращении атаки 60 дронов за четыре часа
В период с 16:00 по 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 60 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Большинство из них перехватили над акваторией Азовского моря — 35 аппаратов, еще 16 сбили над Крымом, шесть — над Краснодарским краем, три пришлись на Белгородскую область.
До этого военное ведомство отчиталось об уничтожении в период с 09:00 по 16:00 23 дронов самолетного типа. 16 из них сбили над Белгородской областью, пять — над Астраханской, по одному перехватили над Брянской и Курской областями.
