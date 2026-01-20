Bloomberg оценил падение экспорта нефти из России за последние месяцы

Экспорт нефти из России опустился в декабре до самого низкого за четыре месяца уровня, поставки в Индию упали до более чем трехлетнего минимума, утверждает агентство

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В декабре экспорт нефти из России опустился до самого низкого уровня с августа 2025 года, а поставки в Индию упали до более чем трехлетнего минимума, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

Импорт российской нефти в индийские порты также сократился в последние месяцы — с 1,78 млн барр. в сутки в ноябре до 1,2 млн барр. в сутки в декабре. Тогда покупатели «спешили обойти санкции США», отмечает агентство.

Также с ноября государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore не получает поставок, а весной 2025-го порт принимал до 200 тыс. барр. в сутки сортов Urals и Arctic.

По меньшей мере 11 танкеров с российской нефтью простаивают в Аравийском море между Оманом и Сокотрой, ожидая разгрузки. Задержки и переориентация на Китай привели к рекордному накоплению нефти на плаву, отмечает агентство.

Крупнейший нефтезавод в Индии Reliance Industries не получит российскую нефть в январе; по данным компании, она последние недели не принимала сырье из России и не ожидает новых поставок в этом месяце.

Речь идет о заводе Reliance Industries в Джамнагаре, который принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырье на сумму около $33 млрд.

В начале августа 2025 года Трамп ввел против Индии сначала 25-процентные пошлины на импорт, а затем увеличил их до 50%. Тогда Вашингтон обосновал повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти.

В индийском МИДе заявили, что страна покупает нефть у России, а «те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией». Пошлины там сочли несправедливыми и необоснованными. Москва называет западные санкции незаконными.