 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Bloomberg оценил падение экспорта нефти из России за последние месяцы

Сюжет
Война санкций
Экспорт нефти из России опустился в декабре до самого низкого за четыре месяца уровня, поставки в Индию упали до более чем трехлетнего минимума, утверждает агентство
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters

В декабре экспорт нефти из России опустился до самого низкого уровня с августа 2025 года, а поставки в Индию упали до более чем трехлетнего минимума, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

Импорт российской нефти в индийские порты также сократился в последние месяцы — с 1,78 млн барр. в сутки в ноябре до 1,2 млн барр. в сутки в декабре. Тогда покупатели «спешили обойти санкции США», отмечает агентство.

Также с ноября государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore не получает поставок, а весной 2025-го порт принимал до 200 тыс. барр. в сутки сортов Urals и Arctic.

По меньшей мере 11 танкеров с российской нефтью простаивают в Аравийском море между Оманом и Сокотрой, ожидая разгрузки. Задержки и переориентация на Китай привели к рекордному накоплению нефти на плаву, отмечает агентство.

Трамп заявил, что Индия сократила закупки российской нефти
Политика
Фото:Hari Mahidhar / Shutterstock

Крупнейший нефтезавод в Индии Reliance Industries не получит российскую нефть в январе; по данным компании, она последние недели не принимала сырье из России и не ожидает новых поставок в этом месяце.

Речь идет о заводе Reliance Industries в Джамнагаре, который принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырье на сумму около $33 млрд.

В начале августа 2025 года Трамп ввел против Индии сначала 25-процентные пошлины на импорт, а затем увеличил их до 50%. Тогда Вашингтон обосновал повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти.

В индийском МИДе заявили, что страна покупает нефть у России, а «те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией». Пошлины там сочли несправедливыми и необоснованными. Москва называет западные санкции незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
экспорт российская нефть Индия энергоресурсы
Материалы по теме
Фон дер Ляйен анонсировала «мать всех сделок» с Индией
Политика
Reuters узнал о предложении ЦБ Индии связать цифровые валюты БРИКС
Экономика
Индия предложила России выходы из кризиса платежей в рупиях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Генпрокуратура потребовала изъять активы депутата Госдумы от «ЕР» Политика, 23:00
Жена пловца Свечникова заявила о 100% сходстве найденного тела с ее мужем Общество, 22:57
Bloomberg оценил падение экспорта нефти из России за последние месяцы Политика, 22:28
В Бауманке вырастут число бюджетных мест и доля олимпиадников Общество, 22:18
Как Токаев готовит Казахстан к политическому транзиту Политика, 22:06
«Спартак» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Шанхай Дрэгонс» Спорт, 21:57
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Какие страны бойкотировали чемпионаты мира по футболу Спорт, 21:45
Дерипаска оценил конкурс по Домодедово фразой «Клондайк подморозило» Бизнес, 21:38
Ведущие вузы изменят льготы олимпиадников для увеличения приема по ЕГЭ Общество, 21:32
Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Давосе Политика, 21:26
Стала известна причина смерти американского гроссмейстера Народицкого Спорт, 21:24
Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать Бизнес, 21:21
Макрон увидел наступление мира без правил Политика, 21:18