Доктрина Монро: от принципов 1823 года до политики Трампа в 2026-м

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Содержание:

Что такое доктрина Монро и в чем ее суть

Доктрина Монро (англ. Monroe Doctrine) — это набор внешнеполитических принципов, в основе которых лежит представление о Западном полушарии как о сфере исключительных интересов США. Впервые доктрина была сформулирована в декабре 1823 года пятым президентом США Джеймсом Монро в ежегодном послании к конгрессу. Считается, что ведущую роль в ее составлении сыграл госсекретарь США (1817-1824) и будущий президент (1825-1829) Джон Куинси Адамс.

Само понятие вошло в обиход в 1850 году, и трактовка доктрины постоянно менялась в связи с переменами во внешнеполитических приоритетах Вашингтона. Впоследствии в доктрину вносили изменения президенты Джеймс Полк (в 1845-м и в 1848-м), госсекретари Льюис Касс (в 1858-м), Джеймс Блейн (в 1881-м) и Ричард Олни (в 1895-м), а также президент Теодор Рузвельт (1904-1905).

Причины провозглашения доктрины Монро в США (1823 год)

Фоном для провозглашения доктрины стало образование к 1823-му независимых государств в Центральной и Южной Америке, их дипломатическое признание со стороны США и резкая реакция на эти события европейских государств. Поэтому изначально в доктрину входила защита Нового Света от возможной реколонизации европейскими державами. Непосредственным поводом для формулировки доктрины стали российская колонизация территорий на северо-западе Тихоокеанского побережья и угрозы со стороны Священного Союза (России, Австрии и Пруссии), а также Франции восстановить колониальный контроль Испании над освободившимися государствами в Новом Свете, которые она утратила в течение 1815-1822 годов. В течение 1823 года французские войска подавили конституционалистское восстание в Испании и реставрировали там монархию.

В июле 1823-го госсекретарь Джеймс Адамс впервые изложил идею неперехода колоний от одной державы к другой в вербальной ноте к российскому посланнику в Вашингтоне барону Федору Толлю. При этом если президент Монро склонялся к сотрудничеству с Великобританией в разграничении сфер влияния в Новом Свете и противодействии Священному Союзу, то Адамс настаивал на односторонней декларации принципов внешней политики без оглядки на Лондон. В результате продолжительных дискуссий возобладала позиция Адамса, и в послании к конгрессу 2 декабря 1823 года президент Монро сформулировал три принципа, которые впоследствии получат название «доктрины Монро»:

освободившиеся государства Нового Света объявлялись зоной, закрытой для европейской колонизации, при уважении прав государств Старого Света на существующие колониальные владения;

распространение монархических принципов на освободившиеся государства Америки, чьи республиканские институты были созданы во многом по модели США, будет рассматриваться «угрозой для мира и безопасности» и «недружественным действием» по отношению к США;

США гарантируют невмешательство в политические дела европейских стран.

В то же время доктрина не содержала каких-либо деталей по поводу мер, которые готовы предпринять США в случае угрозы своим интересам в Западном полушарии.

«Политическая система союзных держав существенно отличается в этом смысле от политической системы Америки... Поэтому в интересах сохранения искренних и дружеских отношений, существующих между Соединенными Штатами и этими державами, мы обязаны объявить, что будем рассматривать попытку с их стороны распространить свою систему на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела уже существующих колоний или зависимых территорий какой-либо европейской державы. Но что касается правительств стран, провозгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, чью независимость, после тщательного изучения и на основе принципов справедливости, мы признали, мы не можем рассматривать любое вмешательство европейской державы с целью угнетения этих стран или установления какого-либо контроля над ними иначе как недружественное проявление по отношению к Соединенным Штатам».

Эволюция и цели доктрины Монро: от защиты к экспансии

По мнению наиболее авторитетного исследователя доктрины историка Декстера Перкинса, первоначально декларация не произвела впечатления на европейские державы из-за военной и экономической слабости США. В свою очередь, ряд латиноамериканских государств, в частности, Объединенные провинции Ла-Платы, Великая Колумбия и Бразилия, оказались разочарованы после того, как не смогли добиться от США заключения оборонного альянса от Европы. С такой просьбой, в частности, выступили в 1824-м власти Великой Колумбии, которые обратились за поддержкой к США из-за угроз Франции реставрировать в стране монархию. Созванная по инициативе Симона Боливара в 1826-м конференция американских стран в Панаме также была в значительной мере проигнорирована североамериканской дипломатией. Кроме того, доктрина не предотвратила аннексию Великобританией Мальвинских (Фолклендских) островов в 1833-м.

Доктрина вновь вошла в обиход в 1840-е годы на фоне территориальной экспансии США на североамериканском континенте, в ходе которой обострились отношения Вашингтона с Великобританией, Францией и другими европейскими странами. В связи с этим доктрина постепенно приняла более экспансионистский и проактивный характер.

В конце 1842 года президент Джон Тайлер в послании к конгрессу распространил доктрину на Гавайские острова, на которые претендовала Великобритания. В 1845 году доктрину вновь «реанимировал» президент Джеймс Полк на фоне разногласий с Лондоном и Парижем вокруг Техаса, в частности, из-за переговоров Республики Техас (1836-1845) с Великобританией и другими странами Европы. В США опасались, что аннексия территории Британией приведет к запрету там рабства и появлению на южной границе Соединенных Штатов региона, куда могут устремиться беглые рабы с плантаций южных штатов США.

В результате в 1845-м США аннексировали Техас, а в следующем году начали войну с Мексикой, в результате которой Штаты отторгли от нее половину территории, где проживала треть населения страны. Другим поводом обращения к доктрине стал неурегулированный конфликт с Лондоном вокруг территории Орегон, с 1818-го находившейся в совместном англо-американском управлении. При этом в идейном отношении «королларий Полка» (или доктрина Полка) во многом находился под влиянием идей «Явного предназначения» (Manifest Destiny) — представлений об исключительности США и неизбежности экспансии Штатов на Запад, включая Тихоокеанское побережье.

А в 1848 году президент Полк рассматривал интервенцию в мексиканский штат Юкатан, где вспыхнул конфликт между индейским и белым населением. Мятежные власти Юкатана рассматривали тогда возможность передачи контроля над ним любой державе — Великобритании, США или Испании, которая восстановила бы там порядок. В послании к конгрессу в апреле того года Полк призвал к аннексии Юкатана во избежание его оккупации европейскими державами, однако план был отклонен. Тем не менее это стало первым прецедентом «силовой» трактовки доктрины. В 1854 году американский флот разбомбил город Грейтаун (Сан-Хуан-дель-Норте) в Никарагуа после вспыхнувшего там конфликта с участием американских граждан.

В 1855 году американский «филибастер» (авантюрист) Уильям Уокер с отрядом из 59 наемников был приглашен в Никарагуа, где шла гражданская война между либералами и консерваторами, но вскоре захватил власть в стране и в июне 1856 года провозгласил себя президентом на сфальсифицированных выборах. В сентябре того же года он восстановил в Никарагуа рабство (для аборигенного населения). В ответ на это Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Кос­та-Рика ввели войска в страну и разгромили банду Уокера, который в 1857-м вынужден был покинуть Никарагуа и сдаться американскому флоту. Несмотря на симпатии американской общественности, правительство США воздержалось от официальной поддержки Уокера, поскольку закон о нейтралитете 1818 года запрещал американцам организовывать экспедиции в соседние государства. Тем не менее в обоснование своих действий Уокер и его сторонники активно прибегали к идеям «Явного предназначения», а сам Уокер упоминал доктрину Монро.

Из-за вспыхнувшей в 1861-м гражданской войны Штаты не смогли предотвратить оккупацию Доминиканы Испанией (1861-1865) и мексиканскую авантюру Наполеона III в 1862-м. В последнем случае Франция при поддержке Великобритании и Испании организовали вторжение в Мексику с целью свержения президента Бенито Хуареса и создания в стране «Латинской империи» во главе с эрцгерцогом Максимилианом Габсбургом. США ограничились тогда дипломатической поддержкой Хуареса и предостережением Франции без формального намека на доктрину.

В 1895 году на фоне территориального конфликта между британской Гайаной и Венесуэлой президент Грувер Кливленд и госсекретарь Ричард Олни сформулировали королларий к доктрине, заявив, что «ныне Соединенные Штаты фактически самостоятельны на континенте, и их власть является законом для тех вопросов, в которых они ограничивают свое вмешательство». В результате Штаты навязали сторонам американский арбитраж в конфликте. Через три года США объявили войну Испании и вмешались в конфликт на Кубе на стороне поднявших восстание против испанской власти революционеров, тем самым способствовали независимости острова, с которым затем установили «особые отношения». В результате войны с Испанией США также получили Пуэрто-Рико.

В 1902 году Великобритания, Италия и Германия начали морскую блокаду Венесуэлы из-за ее отказа выплачивать долги, сходные угрозы звучали в адрес Доминиканы, находившейся на грани банкротства, что, по мнению США, создавало угрозы для американского судоходства на строившемся тогда Панамском канале. Поэтому в декабре 1904 года Рузвельт в послании к конгрессу сформулировал самую серьезную поправку к доктрине, которую назвали «королларием Рузвельта».

«Все, чего желает эта страна, — это видеть соседние страны стабильными, благоустроенными и процветающими. Любая страна, чей народ ведет себя достойно, может рассчитывать на нашу сердечную дружбу. Если нация демонстрирует умение действовать с разумной эффективностью и порядочностью в социальных и политических вопросах, если она поддерживает порядок и выполняет свои обязательства, ей не следует бояться вмешательства со стороны Соединенных Штатов. Хронические преступления или бессилие, приводящие к распаду всех устоев цивилизации, могут в Америке, как и в любом другом месте, в конце концов потребовать интервенции какой-либо цивилизованной нации, а в Западном полушарии приверженность Соединенных Штатов к доктрине Монро может заставить их, пусть и с неохотой, в вопиющих случаях такого беззакония или бессилия выполнить обязанности международной полицейской силы».

Таким образом доктрина была переформулирована в обоснование интервенций в латиноамериканские страны под предлогом защиты американских интересов (этот курс был назван «политикой большой дубинки»). В дальнейшем она была использована в качестве предлога для оккупации Доминиканы (в 1904-м и в 1906-м), Кубы (1906–1909, 1912 и 1917–1922), Никарагуа (1912-1933), Гаити (1915-1934), которые были превращены в протектораты США, а также двух интервенций в Мексику (в 1914 и в 1916-м).

С 1920-х годов тональность американской дипломатии в отношении центрально- и южноамериканских государств смягчилась. В опубликованном в 1930-м меморандуме Кларка королларий Рузвельта был отменен, а с марта 1930 началась политика «добрососедства», характеризовавшаяся отказом от применения силы и развитием многосторонней дипломатии. В 1933-м США участвовали в конференции в Монтевидео, где согласились с принципом невмешательства, в 1934-м был пересмотрен неравноправный договор с Кубой.

Эпоха «добрососедства» в целом закончилась с началом холодной войны, когда США вернулись к конфронтационной политике. Принципы сдерживания коммунизма в Латинской Америке были сформулированы в так называемом королларии Кеннана, который предусматривал в том числе поддержку репрессивных антикоммунистических режимов. В частности, США при участии ЦРУ организовали переворот в Гватемале (1954), спланировали провалившуюся операцию на Кубе (1961). Доктрина была задействована для обоснования введения морского «карантина» вокруг Кубы в разгар кубинского кризиса 1962 года. Дальнейшие вмешательства в дела обосновывались противостоянием коммунизму и стремлением предотвратить появление «второй Кубы». Таковыми стали интервенция в Доминикану (1965), содействие администрации Ричарда Никсона свержению правительства Сальвадора Альенде в Чили (1973), поддержка партизан-контрас в Никарагуа (1980-е) и военной хунты в Сальвадоре (с 1980-го). С окончанием холодной войны в США в целом отказались от доктрины Монро. В 2013 году госсекретарь Джон Керри заявил о том, что доктрина Монро в прошлом.

Доктрина Монро и политика Трампа: современная версия

Администрация Дональда Трампа вновь вернула доктрину Монро в публичное пространство. Во время первого срока Трамп упомянул ее в выступлении на Генассамблее ООН в 2018 году. Советник по национальной безопасности Джон Болтон тогда подчеркнул, что в новой администрации «не стесняются использовать это выражение». Позже на выступлении во Флориде перед ветеранами высадки в заливе Свиней в мае 2019-го Болтон вновь подчеркнул, что доктрина «жива и здравствует». Тогда он особенно выделил в Западном полушарии «тройку тираний» — Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, которые, по его словам, вызывали наибольшую озабоченность США.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года президент Трамп распорядился официально переименовать Мексиканский залив в Американский, предложил Канаде присоединиться к США на правах 51-го штата, заявил о необходимости контролировать Гренландию (на остров доктрина Монро была распространена в 1940 году) и Панамский канал, а также наложил 25% торговые пошлины на импорт из Мексики и Канады — главных торговых партнеров США.

Новая редакция стратегии национальной безопасности, опубликованная в ноябре 2025-го, предполагает возможность увеличения численности войск, баз и военных операций в Западном полушарии. В декабре Пит Хегсет, раскрывая суть документа, сказал, что доктрина Монро «осталась в силе» и «сильнее, чем когда-либо». А 5 января следующего года Госдепартамент опубликовал пост в X, в котором назвал Западное полушарие «нашим».

2 декабря 2025-го, в годовщину обнародования доктрины Джеймсом Монро, Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором раскрыл содержание «короллария Трампа». Согласно ему «американский народ, а не иностранные государства или глобалистские институты всегда будет сам определять свою судьбу в нашем полушарии». Неофициально королларий стали называть «доктриной Донро». Первый раз это выражение использовалось на обложке журнала The New York Post в январе 2025-го, позже его подхватил и сам Трамп (в частности, он упомянул его на пресс-конференции после захвата Николаса Мадуро).

На практике новый внешнеполитический курс сопровождался угрозами в адрес левоцентристских правительств Латинской Америки и публичной поддержкой ультраправых политиков. В частности, Трамп наложил 50% тариф на импорт из Бразилии, где проходил судебный процесс над экс-президентом Жаиром Болсонару, которому симпатизировал Трамп, а также неоднократно угрожал интервенцией президенту Колумбии Густаво Петро. Также американский лидер оказывал поддержку президенту Аргентины Хавьеру Милею, в частности, выделив Аргентине кредит на сумму $20 млрд для стабилизации национальной валюты, а также публично поддержал кандидатуру консервативного политика Насри Асфуру на выборах в Гондурасе.

Центральным элементом стратегии Трампа стала «война с наркотиками». В январе 2025-го 15 преступных организаций из Латинской Америки и Карибского бассейна пополнили список иностранных террористических организаций. С августа 2025-го США наращивали военную группировку в Карибском бассейне, куда был направлена авианосная ударная группа во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS «Джеральд Форд», в сентябре американские ВМС начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, использовались для перевозки наркотиков.

В середине декабря Трамп ввел морскую блокаду Венесуэлы, заявив о перекрытии доступа в страну всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров. 3 января 2026-го США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой задержали и вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадура и его супругу Сильвию Флорес. В США его подозревают в наркоторговле. После этого Трамп и госсекретарь США Марко Рубио намекнули на возможность подобной операции и на Кубе, которая была ближайшим союзником правительства Мадуро.