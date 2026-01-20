 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
База знаний⁠,
0

Доктрина Монро: от принципов 1823 года до политики Трампа в 2026-м

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Содержание:

Что такое доктрина Монро и в чем ее суть

Доктрина Монро (англ. Monroe Doctrine) — это набор внешнеполитических принципов, в основе которых лежит представление о Западном полушарии как о сфере исключительных интересов США. Впервые доктрина была сформулирована в декабре 1823 года пятым президентом США Джеймсом Монро в ежегодном послании к конгрессу. Считается, что ведущую роль в ее составлении сыграл госсекретарь США (1817-1824) и будущий президент (1825-1829) Джон Куинси Адамс.

Само понятие вошло в обиход в 1850 году, и трактовка доктрины постоянно менялась в связи с переменами во внешнеполитических приоритетах Вашингтона. Впоследствии в доктрину вносили изменения президенты Джеймс Полк (в 1845-м и в 1848-м), госсекретари Льюис Касс (в 1858-м), Джеймс Блейн (в 1881-м) и Ричард Олни (в 1895-м), а также президент Теодор Рузвельт (1904-1905).

Причины провозглашения доктрины Монро в США (1823 год)

Фоном для провозглашения доктрины стало образование к 1823-му независимых государств в Центральной и Южной Америке, их дипломатическое признание со стороны США и резкая реакция на эти события европейских государств. Поэтому изначально в доктрину входила защита Нового Света от возможной реколонизации европейскими державами. Непосредственным поводом для формулировки доктрины стали российская колонизация территорий на северо-западе Тихоокеанского побережья и угрозы со стороны Священного Союза (России, Австрии и Пруссии), а также Франции восстановить колониальный контроль Испании над освободившимися государствами в Новом Свете, которые она утратила в течение 1815-1822 годов. В течение 1823 года французские войска подавили конституционалистское восстание в Испании и реставрировали там монархию.

В июле 1823-го госсекретарь Джеймс Адамс впервые изложил идею неперехода колоний от одной державы к другой в вербальной ноте к российскому посланнику в Вашингтоне барону Федору Толлю. При этом если президент Монро склонялся к сотрудничеству с Великобританией в разграничении сфер влияния в Новом Свете и противодействии Священному Союзу, то Адамс настаивал на односторонней декларации принципов внешней политики без оглядки на Лондон. В результате продолжительных дискуссий возобладала позиция Адамса, и в послании к конгрессу 2 декабря 1823 года президент Монро сформулировал три принципа, которые впоследствии получат название «доктрины Монро»:

  • освободившиеся государства Нового Света объявлялись зоной, закрытой для европейской колонизации, при уважении прав государств Старого Света на существующие колониальные владения;
  • распространение монархических принципов на освободившиеся государства Америки, чьи республиканские институты были созданы во многом по модели США, будет рассматриваться «угрозой для мира и безопасности» и «недружественным действием» по отношению к США;
  • США гарантируют невмешательство в политические дела европейских стран.

В то же время доктрина не содержала каких-либо деталей по поводу мер, которые готовы предпринять США в случае угрозы своим интересам в Западном полушарии.

«Политическая система союзных держав существенно отличается в этом смысле от политической системы Америки... Поэтому в интересах сохранения искренних и дружеских отношений, существующих между Соединенными Штатами и этими державами, мы обязаны объявить, что будем рассматривать попытку с их стороны распространить свою систему на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела уже существующих колоний или зависимых территорий какой-либо европейской державы. Но что касается правительств стран, провозгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, чью независимость, после тщательного изучения и на основе принципов справедливости, мы признали, мы не можем рассматривать любое вмешательство европейской державы с целью угнетения этих стран или установления какого-либо контроля над ними иначе как недружественное проявление по отношению к Соединенным Штатам».

Эволюция и цели доктрины Монро: от защиты к экспансии

По мнению наиболее авторитетного исследователя доктрины историка Декстера Перкинса, первоначально декларация не произвела впечатления на европейские державы из-за военной и экономической слабости США. В свою очередь, ряд латиноамериканских государств, в частности, Объединенные провинции Ла-Платы, Великая Колумбия и Бразилия, оказались разочарованы после того, как не смогли добиться от США заключения оборонного альянса от Европы. С такой просьбой, в частности, выступили в 1824-м власти Великой Колумбии, которые обратились за поддержкой к США из-за угроз Франции реставрировать в стране монархию. Созванная по инициативе Симона Боливара в 1826-м конференция американских стран в Панаме также была в значительной мере проигнорирована североамериканской дипломатией. Кроме того, доктрина не предотвратила аннексию Великобританией Мальвинских (Фолклендских) островов в 1833-м.

Доктрина вновь вошла в обиход в 1840-е годы на фоне территориальной экспансии США на североамериканском континенте, в ходе которой обострились отношения Вашингтона с Великобританией, Францией и другими европейскими странами. В связи с этим доктрина постепенно приняла более экспансионистский и проактивный характер.

В конце 1842 года президент Джон Тайлер в послании к конгрессу распространил доктрину на Гавайские острова, на которые претендовала Великобритания. В 1845 году доктрину вновь «реанимировал» президент Джеймс Полк на фоне разногласий с Лондоном и Парижем вокруг Техаса, в частности, из-за переговоров Республики Техас (1836-1845) с Великобританией и другими странами Европы. В США опасались, что аннексия территории Британией приведет к запрету там рабства и появлению на южной границе Соединенных Штатов региона, куда могут устремиться беглые рабы с плантаций южных штатов США.

В результате в 1845-м США аннексировали Техас, а в следующем году начали войну с Мексикой, в результате которой Штаты отторгли от нее половину территории, где проживала треть населения страны. Другим поводом обращения к доктрине стал неурегулированный конфликт с Лондоном вокруг территории Орегон, с 1818-го находившейся в совместном англо-американском управлении. При этом в идейном отношении «королларий Полка» (или доктрина Полка) во многом находился под влиянием идей «Явного предназначения» (Manifest Destiny) — представлений об исключительности США и неизбежности экспансии Штатов на Запад, включая Тихоокеанское побережье.

А в 1848 году президент Полк рассматривал интервенцию в мексиканский штат Юкатан, где вспыхнул конфликт между индейским и белым населением. Мятежные власти Юкатана рассматривали тогда возможность передачи контроля над ним любой державе — Великобритании, США или Испании, которая восстановила бы там порядок. В послании к конгрессу в апреле того года Полк призвал к аннексии Юкатана во избежание его оккупации европейскими державами, однако план был отклонен. Тем не менее это стало первым прецедентом «силовой» трактовки доктрины. В 1854 году американский флот разбомбил город Грейтаун (Сан-Хуан-дель-Норте) в Никарагуа после вспыхнувшего там конфликта с участием американских граждан.

В 1855 году американский «филибастер» (авантюрист) Уильям Уокер с отрядом из 59 наемников был приглашен в Никарагуа, где шла гражданская война между либералами и консерваторами, но вскоре захватил власть в стране и в июне 1856 года провозгласил себя президентом на сфальсифицированных выборах. В сентябре того же года он восстановил в Никарагуа рабство (для аборигенного населения). В ответ на это Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Кос­та-Рика ввели войска в страну и разгромили банду Уокера, который в 1857-м вынужден был покинуть Никарагуа и сдаться американскому флоту. Несмотря на симпатии американской общественности, правительство США воздержалось от официальной поддержки Уокера, поскольку закон о нейтралитете 1818 года запрещал американцам организовывать экспедиции в соседние государства. Тем не менее в обоснование своих действий Уокер и его сторонники активно прибегали к идеям «Явного предназначения», а сам Уокер упоминал доктрину Монро.

Из-за вспыхнувшей в 1861-м гражданской войны Штаты не смогли предотвратить оккупацию Доминиканы Испанией (1861-1865) и мексиканскую авантюру Наполеона III в 1862-м. В последнем случае Франция при поддержке Великобритании и Испании организовали вторжение в Мексику с целью свержения президента Бенито Хуареса и создания в стране «Латинской империи» во главе с эрцгерцогом Максимилианом Габсбургом. США ограничились тогда дипломатической поддержкой Хуареса и предостережением Франции без формального намека на доктрину.

В 1895 году на фоне территориального конфликта между британской Гайаной и Венесуэлой президент Грувер Кливленд и госсекретарь Ричард Олни сформулировали королларий к доктрине, заявив, что «ныне Соединенные Штаты фактически самостоятельны на континенте, и их власть является законом для тех вопросов, в которых они ограничивают свое вмешательство». В результате Штаты навязали сторонам американский арбитраж в конфликте. Через три года США объявили войну Испании и вмешались в конфликт на Кубе на стороне поднявших восстание против испанской власти революционеров, тем самым способствовали независимости острова, с которым затем установили «особые отношения». В результате войны с Испанией США также получили Пуэрто-Рико.

В 1902 году Великобритания, Италия и Германия начали морскую блокаду Венесуэлы из-за ее отказа выплачивать долги, сходные угрозы звучали в адрес Доминиканы, находившейся на грани банкротства, что, по мнению США, создавало угрозы для американского судоходства на строившемся тогда Панамском канале. Поэтому в декабре 1904 года Рузвельт в послании к конгрессу сформулировал самую серьезную поправку к доктрине, которую назвали «королларием Рузвельта».

«Все, чего желает эта страна, — это видеть соседние страны стабильными, благоустроенными и процветающими. Любая страна, чей народ ведет себя достойно, может рассчитывать на нашу сердечную дружбу. Если нация демонстрирует умение действовать с разумной эффективностью и порядочностью в социальных и политических вопросах, если она поддерживает порядок и выполняет свои обязательства, ей не следует бояться вмешательства со стороны Соединенных Штатов. Хронические преступления или бессилие, приводящие к распаду всех устоев цивилизации, могут в Америке, как и в любом другом месте, в конце концов потребовать интервенции какой-либо цивилизованной нации, а в Западном полушарии приверженность Соединенных Штатов к доктрине Монро может заставить их, пусть и с неохотой, в вопиющих случаях такого беззакония или бессилия выполнить обязанности международной полицейской силы».

Таким образом доктрина была переформулирована в обоснование интервенций в латиноамериканские страны под предлогом защиты американских интересов (этот курс был назван «политикой большой дубинки»). В дальнейшем она была использована в качестве предлога для оккупации Доминиканы (в 1904-м и в 1906-м), Кубы (1906–1909, 1912 и 1917–1922), Никарагуа (1912-1933), Гаити (1915-1934), которые были превращены в протектораты США, а также двух интервенций в Мексику (в 1914 и в 1916-м).

С 1920-х годов тональность американской дипломатии в отношении центрально- и южноамериканских государств смягчилась. В опубликованном в 1930-м меморандуме Кларка королларий Рузвельта был отменен, а с марта 1930 началась политика «добрососедства», характеризовавшаяся отказом от применения силы и развитием многосторонней дипломатии. В 1933-м США участвовали в конференции в Монтевидео, где согласились с принципом невмешательства, в 1934-м был пересмотрен неравноправный договор с Кубой.

Эпоха «добрососедства» в целом закончилась с началом холодной войны, когда США вернулись к конфронтационной политике. Принципы сдерживания коммунизма в Латинской Америке были сформулированы в так называемом королларии Кеннана, который предусматривал в том числе поддержку репрессивных антикоммунистических режимов. В частности, США при участии ЦРУ организовали переворот в Гватемале (1954), спланировали провалившуюся операцию на Кубе (1961). Доктрина была задействована для обоснования введения морского «карантина» вокруг Кубы в разгар кубинского кризиса 1962 года. Дальнейшие вмешательства в дела обосновывались противостоянием коммунизму и стремлением предотвратить появление «второй Кубы». Таковыми стали интервенция в Доминикану (1965), содействие администрации Ричарда Никсона свержению правительства Сальвадора Альенде в Чили (1973), поддержка партизан-контрас в Никарагуа (1980-е) и военной хунты в Сальвадоре (с 1980-го). С окончанием холодной войны в США в целом отказались от доктрины Монро. В 2013 году госсекретарь Джон Керри заявил о том, что доктрина Монро в прошлом.

Доктрина Монро и политика Трампа: современная версия

Администрация Дональда Трампа вновь вернула доктрину Монро в публичное пространство. Во время первого срока Трамп упомянул ее в выступлении на Генассамблее ООН в 2018 году. Советник по национальной безопасности Джон Болтон тогда подчеркнул, что в новой администрации «не стесняются использовать это выражение». Позже на выступлении во Флориде перед ветеранами высадки в заливе Свиней в мае 2019-го Болтон вновь подчеркнул, что доктрина «жива и здравствует». Тогда он особенно выделил в Западном полушарии «тройку тираний» — Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, которые, по его словам, вызывали наибольшую озабоченность США.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года президент Трамп распорядился официально переименовать Мексиканский залив в Американский, предложил Канаде присоединиться к США на правах 51-го штата, заявил о необходимости контролировать Гренландию (на остров доктрина Монро была распространена в 1940 году) и Панамский канал, а также наложил 25% торговые пошлины на импорт из Мексики и Канады — главных торговых партнеров США.

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

Новая редакция стратегии национальной безопасности, опубликованная в ноябре 2025-го, предполагает возможность увеличения численности войск, баз и военных операций в Западном полушарии. В декабре Пит Хегсет, раскрывая суть документа, сказал, что доктрина Монро «осталась в силе» и «сильнее, чем когда-либо». А 5 января следующего года Госдепартамент опубликовал пост в X, в котором назвал Западное полушарие «нашим».

2 декабря 2025-го, в годовщину обнародования доктрины Джеймсом Монро, Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором раскрыл содержание «короллария Трампа». Согласно ему «американский народ, а не иностранные государства или глобалистские институты всегда будет сам определять свою судьбу в нашем полушарии». Неофициально королларий стали называть «доктриной Донро». Первый раз это выражение использовалось на обложке журнала The New York Post в январе 2025-го, позже его подхватил и сам Трамп (в частности, он упомянул его на пресс-конференции после захвата Николаса Мадуро).

На практике новый внешнеполитический курс сопровождался угрозами в адрес левоцентристских правительств Латинской Америки и публичной поддержкой ультраправых политиков. В частности, Трамп наложил 50% тариф на импорт из Бразилии, где проходил судебный процесс над экс-президентом Жаиром Болсонару, которому симпатизировал Трамп, а также неоднократно угрожал интервенцией президенту Колумбии Густаво Петро. Также американский лидер оказывал поддержку президенту Аргентины Хавьеру Милею, в частности, выделив Аргентине кредит на сумму $20 млрд для стабилизации национальной валюты, а также публично поддержал кандидатуру консервативного политика Насри Асфуру на выборах в Гондурасе.

Центральным элементом стратегии Трампа стала «война с наркотиками». В январе 2025-го 15 преступных организаций из Латинской Америки и Карибского бассейна пополнили список иностранных террористических организаций. С августа 2025-го США наращивали военную группировку в Карибском бассейне, куда был направлена авианосная ударная группа во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS «Джеральд Форд», в сентябре американские ВМС начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, использовались для перевозки наркотиков.

В середине декабря Трамп ввел морскую блокаду Венесуэлы, заявив о перекрытии доступа в страну всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров. 3 января 2026-го США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой задержали и вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадура и его супругу Сильвию Флорес. В США его подозревают в наркоторговле. После этого Трамп и госсекретарь США Марко Рубио намекнули на возможность подобной операции и на Кубе, которая была ближайшим союзником правительства Мадуро.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Теги
внешняя политика Госдепартамент США США доктрина Монро
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Давосе Политика, 21:26
Стала известна причина смерти американского гроссмейстера Народницкого Спорт, 21:24
Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать Бизнес, 21:21
Макрон увидел наступление мира без правил Политика, 21:18
Доктрина Монро: от принципов 1823 года до политики Трампа в 2026-м База знаний, 21:05
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минобороны сообщило о предотвращении атаки 60 дронов за четыре часа Политика, 20:41
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Стубб допустил урегулирование по Гренландии к концу недели Политика, 20:37
Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области Политика, 20:30
Встреча на Аляске попала в видео к годовщине инаугурации Трампа Политика, 20:27
Россиянку заподозрили в нарушении Теннисной антикоррупционной программы Спорт, 20:19
Лукашенко объяснил сведения о миллиардном взносе в «Совет мира» Трампа Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Трусова подтвердила возвращение в большой спорт и переход к Тутберидзе Спорт, 19:48