Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать

Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: на актив, оцененный в ₽132,266 млрд, не нашлось покупателя. Единственная заявка — от ИП из Чечни — была отклонена. Следующий возможный этап — «голландский аукцион»

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Промсвязьбанк (ПСБ) не смог с первого раза продать группу Домодедово, выставленную единым лотом на открытый электронный аукцион по начальной цене 132,266 млрд руб. На участие в тендере была подана всего одна заявка — ее подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, ранее не замеченный публично в аэропортовом бизнесе.

РБК разбирался — почему не удалось продать аэропорт и какие шаги могут предпринять власти, чтобы сделать это в ближайшем будущем.

Сколько стоит Домодедово

Официально продажа Домодедово началась 12 января 2026 года: тогда ПСБ разметил информацию о готовящемся открытом электронном аукционе. Начальная цена была установлена на уровне 132,266 млрд руб. с дальнейшим шагом повышения на 1%, или 1,322 млрд руб. Участники торгов должны были внести залог в размере 20% от начальной цены, или 26,45 млрд руб.

Но вопрос оценки активов — на продажу было выставлено 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» и еще более 20 юрлиц — еще в прошлом году вызывал дискуссию. В июле 2025 года управляющий директор Домодедово Андрей Иванов в интервью РБК рассказал, что выручка группы падала с 34 млрд руб. в 2023 году до 31 млрд руб. в 2024 году. По итогам 2025-го выручка должна была составить 30 млрд руб. Чистый убыток группы в 2023 году составил 7 млрд руб., в 2024 году — 7,2 млрд руб. Иванов прогнозировал, что по итогам 2025 года чистый убыток должен составить 10 млрд руб. Кроме того, холдинг накопил долг перед банками-кредиторами и держателями облигаций, превышающий 70 млрд руб.

Причина убытков — в падении пассажиропотока, который формирует большую часть доходов аэропорта, еще часть формирует неавиационная коммерция — доходы от сдачи в аренду площадей аэровокзала под магазины, кафе, рестораны. В 2019 году Домодедово был вторым аэропортом в России по трафику и уступал только Шереметьево. После начала пандемии в 2020 году, а затем и введения санкций в отношении российской авиационной отрасли в 2022 году московские аэропорты потеряли значительную часть транзитного трафика между Европой и Азией. Вторым крупнейшим аэропортом в стране стал «тупиковый» петербургский Пулково, в котором транзитный пассажиропоток всегда составлял небольшую долю. Еще часть пассажиропотока Домодедово потерял из-за перевода части парка авиакомпании S7 в аэропорт Новосибирска, который после введения запрета на прямые рейсы между Россией и Европой стал для компании приоритетным. В результате аэропорт откатился на четвертую строчку, пропустив вперед также московский Внуково.

По итогам 2024 года Домодедово потерял 21,9% пассажиров от уровня 2023 года. За год он обслужил 15,6 млн человек.

Как стало известно в декабре, сам продавец — ПСБ — предварительно оценивал группу Домодедово в 115 млрд руб. Существует и альтернативная оценка, выполненная Б1 (до 2022 года — российское подразделение Ernst & Young) по заказу Сбербанка, учитывающая финансовые результаты аэропорта, объем долга и прогнозный пассажиропоток. Исходя из этой оценки актив стоит «-10 млрд руб».

Почему продают Домодедово В январе 2025 года Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 25 юридическим лицам холдинга Домодедово. Ответчиками по нему также стали бенефициары группы Дмитрий Каменщик и Валерий Коган (официально не был совладельцем компаний холдинга, но Генпрокуратура называла его бенефициаром). Надзорный орган утверждал, что Каменщик и Коган владеют стратегическим активом, будучи иностранными резидентами: Турции, ОАЭ и Израиля. В июне суд полностью удовлетворил претензии надзора и изъял группу в доход государства. Позже апелляционная и кассационная инстанция поддержали это решение. В октябре Генпрокуратура заявила о пресечении вывода бывшим бенефициаром 18,5 млрд руб., не называя его имени.

Кто претендовал на Домодедово

В конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов отметил, что министерство проделало много работы для продажи актива. Тогда же он выразил уверенность, что аукцион состоится, и отметил: «Есть желающие, есть инвесторы».

Публично о намерении купить у государства группу Домодедово говорил только совладелец московского Внуково Виталий Ванцев. Он заявил об этом в интервью РБК в июле 2025 года, после того как Домодедово перешел в собственность Росимущества. «Нам интересна консолидация Домодедово и Внуково. Минувшей зимой (зимой-весной 2025-го года. — РБК), когда мы вели переговоры с бывшими владельцами Домодедово, я как раз предлагал им консолидацию», — рассказывал бизнесмен. Эти переговоры между владельцами Домодедово и Внуково были не первыми: 12 лет назад бенефициары этих московских аэропортов, а также Шереметьево вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. «Кризис (в авиационной отрасли. — РБК) наступил не в 2020-м, а в 2014-м. Если в хорошие времена, когда большой рост, подъем, всем места хватает, то в тяжелые — бизнесмены пытаются как-то консолидироваться. Это касается не только авиации, но и любого бизнеса. Давайте возьмем Лондон: долгое время его основные аэропорты принадлежали одной компании (Heathrow Airport Holdings. — РБК), и они не конкурировали между собой, а думали, как организовать правильную работу и процессы», — объяснил он логику бизнеса.

Но на текущий аукцион структуры Виталия Ванцева не заявились (РБК направил запрос бизнесмену). Аукцион не состоялся, так как на него не было допущено ни одного участника. Единственную заявку на участие подал индивидуальный предприниматель (ИП) Евгений Богатый, следует из опубликованной на странице аукциона документации. Но комиссия не допустила его до процедуры, так как он предоставил не все документы.

По данным базы СПАРК, ИП зарегистрировано в чеченском селе Бено-Юрт. По ОКВЭД ИП занимается «консультативной деятельностью» и «работой в области компьютерных технологий». ИП выступает поставщиком коммуникационного оборудования, беспилотных летательных аппаратов, оптических приборов и фотографического оборудования для различных госструктур. В 2023 году с ИП было заключено семь контрактов на 6,22 млн руб., в 2024 году — 66 контрактов на 86,2 млн руб., в 2025 году — 45 контрактов на 66,2 млн руб. Связаться с Богатовым на момент публикации не удалось.

Что дальше

Минтранс и Росавиация комментировать ситуацию с аукционом отказались. Минфин, Домодедово и ПСБ не ответили на вопросы РБК на момент публикации.

Но в течение часа после того как была опубликована информация об итогах тендера пресс-служба Шереметьево со ссылкой на гендиректора аэропорта Михаила Василенко заявила, что АО «Международный аэропорт Шереметьево» готово принять участие во втором этапе торгов, если будет объявлен аукцион на понижение. Решение принято, несмотря на то, что «проект крайне сложный и требует значительных инвестиций». «По имеющимся данным аэропорт Домодедово имеет задолженность по кредитам более 75 млрд рублей. Текущая финансовая деятельность не позволяет Обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства. По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 миллиардов рублей. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово», — следует из сообщения.

При этом, в январе 2025 года, после подачи Генпрокуратурой иска к предыдущим собственникам Домодедово совладелец Шереметьево миллиардер Аркадий Ротенберг говорил о том, что он не заинтересован в покупке данного актива.

Андрей Гусев, старший партнер адвокатского бюро Nordic Star сказал, что с учетом того, что аэропорт находится в госсобственности, для его продажи должен быть применен 178-ФЗ «О приватизации». «Аукцион на понижение» юридически оформляется как продажа через публичное предложение и запускается после того, как первичный аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Торги 20 января не состоялись, поэтому переход к публичному предложению выглядит процедурно ожидаемым. Решение о способе приватизации и базовых условиях принимает собственник (Российская Федерация) через уполномоченные органы — Росимущество, как правило, в рамках правительственных решений по приватизации», — пояснил Гусев.

Адвокат Forward Legal Тимур Тажиров напоминает, что при аукционе «на понижение» («голландский аукцион») существует так называемая цена отсечения, то есть цена, ниже которой имущество не может быть продано. «Чтобы торги в форме публичного предложения состоялись, нужны как минимум два участника», — объяснил Тажиров. Если после начала торгов никто из участников не предлагает начальную цену, она снижается. Если кто-то из участников соглашается купить актив на определенном этапе снижения цены, то между всеми соискателями проводится аукцион на повышение.

«Победителем торгов становится участник, который предложит наиболее высокую цену за актив. Либо согласится купить актив по сформированной на определенном этапе цене в отсутствие предложений от других участников», — пояснил юрист.