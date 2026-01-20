Дерипаска оценил конкурс по Домодедово фразой «Клондайк подморозило»

Дерипаска заявил, что аэропорт Домодедово стоит 40 млрд руб., а не заявленные 130 млрд руб. «Кто этот умник, стесняюсь спросить? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар», — задался он вопросом

Олег Дерипаска (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Аэропорт Домодедово стоит не заявленные 130 млрд руб., а 40 млрд руб., заявил в телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска. (Forbes оценивает его состояние в $4,5 млрд).

«Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд? Кто этот умник, стесняюсь спросить? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар. Как говорится — наш Клондайк слегка подморозило за два последних года…» — написал миллиардер.

Продажа аэропорта началась 12 января 2026 года: тогда Промсвязьбанк (ПСБ) разместил сведения о готовящемся открытом электронном аукционе. Начальную цену установили на уровне 132,266 млрд руб. с дальнейшим шагом повышения на 1%, или 1,322 млрд руб. Участники торгов должны были внести залог в размере 20% от начальной цены, или 26,45 млрд руб. до 19 января включительно.

Всего на продажу было выставлено 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» и еще более 20 юридических лиц. Однако еще в прошлом году вопрос оценки вызывал дискуссию. ПСБ предварительно оценивал группу «Домодедово» в 115 млрд руб. Б1 (до 2022 года — российское подразделение Ernst & Young) по заказу Сбербанка выставила свою оценку — «-10 млрд руб». Аудиторско-консалтинговая компания заявила, что учла финансовые результаты аэропорта, объем долга и прогнозный пассажиропоток.

Чистый убыток группы в 2023 году составил 7 млрд руб., в 2024 году — 7,2 млрд руб. Управляющий директор Домодедово Андрей Иванов в интервью РБК прогнозировал, что по итогам 2025 года чистый убыток должен составить 10 млрд руб. Причина убытков — в падении пассажиропотока, который формирует большую часть доходов аэропорта.

Ранее об интересе к покупке Домодедово официально говорил совладелец другого столичного аэропорта Внуково — Виталий Ванцев. Однако в итоге единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый — комиссия не допустила его до процедуры, так как он предоставил не все документы.

В Шереметьево заявили, что готовы принять участие в конкурсе по продаже Домодедово, если государство будет проводить второй этап и он пойдет на понижение цены. В пресс-службе авиагавани подчеркнули, что проект «крайне сложный и требует значительных инвестиций», имеет задолженность по кредитам более 75 млрд руб.